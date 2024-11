Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im November 2024

Auch im November 2024 gibt es in Pokémon GO wieder einige Raids und Bosse, die auf euch warten. Welche das sind, haben wir euch zusammengetragen.

Um welche Raids geht es? Wenn ihr in Pokémon GO neue Monster erhalten wollt, sind Raids eine der Möglichkeiten, die ihr dafür habt. Diese gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Habt ihr ein Monster in einem Raid erfolgreich bezwungen, habt ihr anschließend die Chance, das Pokémon zu fangen.

Alle 5*- und Mega-Raids, die im November 2024 auf euch warten, haben wir euch in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Raid-Stunden und Bosse im November 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? Ihr habt jeden Mittwoch in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr die Möglichkeit, an einer Raid-Stunde teilzunehmen. Hierbei steht ein legendäres Pokémon im Vordergrund und erscheint in einer großen Anzahl an Arenen.

In diesem Monat gibt es sogar noch einige weitere Raid-Stunden, als die üblichen. So gibt es in der Zeit vom 19. November bis zum 22. November jeden Tag eine Raid-Stunde, in der ein anderes Pokémon euch erwartet.

Bei den Raids der Raid-Stunden handelt es sich immer um einen 5*-Boss. Mit etwas Glück könnt ihr hier sogar auf ein Shiny (*) treffen.

Termin Raid-Boss 6. November 2024 Lugia* 13. November 2024 Lugia* 19. November 2024 Anego* 20. November 2024 Kapu-Riki* 21. November 2024 Dialga (Urform)* 22. November 2024 Palkia (Urform)* 27. November 2024 Zacian

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im November 2024

Die Raid-Bosse in Pokémon GO rotieren in regelmäßigen Abständen durch, sodass es einige Monster gibt, die ihr im November 2024 bezwingen könnt. Welche das sind, erfahrt ihr in nachfolgender Tabelle.

Welche Raids lohnen sich besonders? Der November ist wieder vollgepackt mit Raids und Bossen. Dabei sind auch einige dabei, die sich für euch besonders lohnen können.

Das Highlight dürfte die Rückkehr von Dialga und Palkia in ihren Urformen sein. Besiegt und fangt ihr sie bis zum 24. November um 24:00 Uhr, können sie mit etwas Glück auch über ihre Abenteuereffekte verfügen.

Auch unter den Mega-Pokémon lassen sich einige Exemplare finden, die interessant sein könnten. Mega-Brutalanda und -Altaria gehören beispielsweise zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Natürlich gibt es im kommenden Monat nicht nur Raids und Bosse, die auf euch warten. Viele weitere Events finden in den nächsten Wochen ebenfalls statt. Wenn ihr euch über diese einen Überblick verschaffen wollt, haben wir die passende Übersicht für euch erstellt: Alle Events im November 2024 in Pokémon GO.