Die kostenlose Forschung: Wer das Ticket nicht kaufen will, kann trotzdem eine Forschung zu Magmar machen. Während des Community Days heute werdet ihr sie in der Heute-Übersicht im Spiel finden. Sie besteht aus folgenden Aufgaben und Belohnungen:

Wer sich also generell diese Items kaufen möchte und dabei sparen will, kann das mit dem 1-€-Ticket durchaus. Ob ihr das Ticket für eure Zwecke benötigt, ist euch überlassen.

Wie bei den letzten Tickets für 1 € zu den Community Days gilt: Für die Items, die im Ticket als Belohnung enthalten sind, lohnt sich der Kauf. Alleine ein Rocket-Radar würde normalerweise 200 Münzen also umgerechnet etwa 2 € kosten. Ein Knursp kostet 100 Münzen, also etwa 1 €. Dazu kommen dann noch Sternenstaub, Beeren, Bonbons und mehr.

Woher kommen die Infos? In anderen Teilen der Welt startete der Community Day mit Magmar aufgrund der verschiedenen Zeitzonen bereits. Trainer, die daran teilnahmen, konnten deshalb bereits genau die Aufgaben und Belohnungen aufzählen und teilen (via reddit ).

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen, die im Ticket stecken. So wisst ihr noch vor dem Kauf, ob euch der Inhalt passt und ihr das Ticket wirklich kaufen möchtet.

Was ist das für eine Forschung? Heute, am 21. November 2020, läuft in Pokémon GO der Community Day mit Magmar . Im Shop findet ihr jetzt das Ticket „Kein Problem für Magmar“. Es kostet, je nach Store, etwa 99 Cent.

In Pokémon GO gibt’s gerade für etwa 1 € ein Ticket namens „Kein Problem für Magmar“. Das ist eine kaufbare Forschung speziell für den Community Day mit Magmar heute. Wir zeigen euch die Belohnungen.

