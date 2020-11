In Pokémon GO startet am 21. November der Community Day mit Magmar. Wir geben euch eine Übersicht über die Startzeit, Shiny Magmar und die exklusive Attacke.

Was ist ein Community Day? Einmal im Monat findet der Community Day in Pokémon GO statt. Im November gibt es allerdings eine Ausnahme, denn hier finden mit Elektek und Magmar gleich zwei solcher Events statt. Elektek bekam diesen Tag bereits am vergangenen Wochenende – nun ist Magmar dran.

Im Zeitraum von mehreren Stunden steht Magmar dann im Rampenlicht und besondere Boni runden das Event noch ab. Vor allem die zahlreichen Shinys sind ein Highlight.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Alle Infos zum Community Day im November 2020 – Startzeit, Boni

Was? Der Community Day mit Magmar

Wann? Am Samstag, den 21. November 2020, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Pokémon des Tages: Magmar erscheint häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacke: Donnerblitz

Bonus: Distanz, um Eier auszubrüten, auf ein Viertel reduziert

Bonus: Dreistündige Dauer von Rauch

Bonus: Ihr könnt Magmar bis zu 2 Stunden nach dem Event entwickeln, damit Magbrant die Attacke Donnerblitz erlernt

Bonus: Magby schlüpfen aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie halten Community Days ganze 6 Stunden an und ihr könnt sie entspannt von Zuhause aus angehen. Dafür hat Niantic auch entsprechende Boni veröffentlicht. Ihr müsst also nicht rausgehen, um effektiv zu spielen.

Das könnt ihr kaufen: Genau wie bei Elektek könnt ihr auch diesmal ein Ticket für einen Euro kaufen, welches euch Items bescheren, die deutlich mehr wert sind. Außerdem gibt es eine spezielle Box im Shop zu kaufen:

Die Community-Day-Box für Magmar beinhaltet Top-Lade-TM, 3 Super-Brutmaschinen, 3 Glücks-Eier und 30 Hyperbälle. Sie kostet 1280 Münzen

Das 1-€-Ticket findet ihr bereits im Shop und es trägt den Namen „Kein Problem für Magmar“

So nutzt ihr das Event richtig aus

Trefft diese Vorbereitungen: Sammelt vorher schon fleißig Items, denn so könnt ihr entspannt von Zuhause spielen oder habt auch von unterwegs keine Probleme. Wir empfehlen ein Minimum von 300 Bällen.

Nutzt diese Hilfen beim Spielen: Wer schnell Pokémon fangen will, sollte auf den Fangtrick zurückgreifen. Dadurch überspringt ihr die Fang-Animationen und seid um ein Vielfaches schneller.

Außerdem könnt ihr von Zuhause Eier ausbrüten – das geht beispielsweise beim Home-Sport.

Ihr könnt, wenn ihr besonders viele Pokémon fangt, ein Sternenstück nutzen. Das beschert euch dann mehr Sternenstaub pro Pokémon und lohnt sich. Ihr könnt so schon mal Sternenstaub ansammeln, um später eure Pokémon auf Level 50 zu pushen.

Abschließend solltet ihr auf alle Fälle einen Rauch nutzen. Das Item ist momentan verdammt stark und lockt euch eine Menge Magmar an.

Was bringt die exklusive Attacke? Wenn ihr bis 19:00 Uhr am 21. November ein Magmar zu Magbrant entwickelt, dann lernt es die Attacke Donnerblitz.

Dieser Angriff ist für PvP-Fans interessant. Damit wird es in der Liga wandlungsfähiger und kann einige Gegner überraschen. Eine riesige Verbesserung für Magbrant wird es allerdings nicht, da das Monster in der PvP-Liga ohnehin keine große Rolle spielt.

Für Raids oder Arena-Kämpfe bringt diese Attacke gar nichts, da Magbrant ohnehin kein richtig starker Angreifer ist und dort keine Verwendung für Elektro-Attacken hat.

Shiny Magby, Magmar und Magbrant

Gibt es die Shinys? Ja, ihr könnt am Community Day in der Wildnis Shiny Magmar fangen und aus 2-km-Eiern Shiny Magby bekommen. Wir zeigen euch die schillernden Versionen:

Wie hoch ist die Shiny-Chance? Beim Community Day habt ihr in der Regel eine Shiny-Chance von 1 zu 25. So dürfte es bei Magmar dann auch sein. Ihr habt also beste Chancen.

Beim Community Day mit Elektek war auch die Chance auf Shiny Elekid erhöht. Ihr könnt also damit rechnen, dass die Chance auf Shiny Magby aus Eiern ebenfalls erhöht ist.

Was haltet ihr von dem 2. Community Day im November? Zu viele Events oder richtig gut? Wer damit nichts anfangen kann, kann sich stattdessen auf das große GO Beyond-Update freuen, welches im Dezember ausgerollt wird:

