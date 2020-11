Pokémon GO testet Level 50 – So viel EP braucht ihr für die neue Max-Stufe

Das neue Maximallevel 50 wird gerade in Australien für Trainer von Pokémon GO getestet. Vor allem die EP-Anforderung ist dabei allerdings für viele Spieler ein Schock.

Das wird gerade getestet: Vor wenigen Tagen hat Niantic Level 50 angekündigt und schon können erste Trainer das neue Maximallevel erreichen. Die Tests werden allerdings nicht in Deutschland ausgeführt, sondern in Australien.

Dort berichten nun einige Trainer von ihren Erfahrungen und auch Dataminer haben Infos zum neuen Maximallevel gefunden. Dabei sticht vor allem die EP-Zahl, die man für Level 50 braucht, ins Auge.

So viel EP braucht ihr: 176 Millionen EP braucht ihr insgesamt, um auf die Stufe 50 zu kommen. Zum Vergleich: Für Level 40 braucht ihr insgesamt 20 Millionen EP.

Die Steigerung ist also enorm. Die Dataminer von „Pokeminers“ haben diese Menge an EP für Level 50 im Code gefunden und hier gezeigt:

Haufenweise EP und Stress um XL Bonbons

Was bedeutet das jetzt für Level 50? Obwohl es nur 10 weitere Level sind, ist der Weg dahin verdammt lang. Vor allem für die Spieler, die jetzt gerade erst Level 40 erreicht haben.

Ihr müsst Level 40 quasi fast 9-mal erreicht haben, um auf Level 50 zu kommen. Dazu kommen dann noch die Aufgaben aus jedem Level, die ihr zu lösen habt. Vergleicht man hier also die Anforderungen, dann war Level 40 fast ein Kinderspiel im Gegensatz zu Level 50.

So läuft das mit den XL Bonbons ab: Nicht nur die Anforderungen für Level 50 werden heiß, sondern auch die XL Bonbons. Die braucht ihr, um Pokémon ab Level 40 weiterzuleveln und auf Level 50 zu bringen. Die normalen Bonbons können da nicht mehr eingesetzt werden.

296 XL Bonbons benötigt man, um ein Pokémon von Level 40 auf 50 zu pushen. Dazu kommt noch etwa 250.000 Sternenstaub pro Pokémon. Wer also alle seine Monster, die er schon auf Level 40 hat, noch weiter leveln möchte, kann schon mal fleißig Sternenstaub sammeln.

Hier seht ihr die Anforderungen für ein Power Up auf Level 49. Quelle: reddit

Wie kommt man an die XL Bonbons? In Australien können die Trainer aktuell 100 normale Bonbons in einen XL Bonbon umwandeln. Ihr würdet also 29.600 normale Bonbons brauchen, um dadurch genügend XL Bonbons zu bekommen, um ein Pokémon auf Level 50 zu pushen.

Aber keine Sorge, es gibt auch andere Wege, um an die XL Bonbons zu kommen:

Eier bringen XL Bonbons – Spieler berichten von über 20 XL Bonbons für ein 10 Kilometer Ei, dazu kommen noch normale Bonbons

Raids bringen ersten Berichten zufolge ein XL Bonbon für ein Pokémon

Manchmal gibt das Verschicken oder Tauschen von Pokémon ebenfalls ein XL Bonbon

Das Fangen von Pokémon in der Wildnis bringt manchmal XL Bonbons

Ihr müsst also nicht all eure Bonbon-Vorräte zusammenkratzen, um ein Pokémon zu leveln. Ihr müsst die XL Bonbons aber erstmal auf den Wegen verdienen, wie ihr auch normale Bonbons bekommt und könnt nicht direkt ein Pokémon auf Level 50 pushen.

Das müsst ihr bedenken: Bislang sind das alles Tests, die Niantic durchführt. Sie achten dabei auf das Feedback der Spieler und passen gegebenenfalls noch etwas an. Bedenkt also, dass all diese Daten hier noch nicht final sein müssen.

Was haltet ihr von den neuen Anforderungen für Level 50? Sind die Herausforderungen zu groß oder freut ihr euch drauf?

