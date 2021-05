Pokémon GO: 10 neue Crypto-Pokémon, die ihr bald wohl fangen könnt

Dataminer haben in Pokémon GO neue Crypto-Pokémon gefunden, die wohl bald im Spiel bekommen werdet. Mit dabei ist Flemmli und die dazugehörige Entwicklung Lohgock könnte als Crypto ein richtiger starker Feuer-Angreifer werden.

Was sind das für Pokémon? Die Pokeminers, die bekannt dafür sind Inhalte in Pokémon GO zu finden, bevor sie offiziell veröffentlicht wurden, haben ein Bild mit 10 neuen Crypto-Pokémon veröffentlicht. Mit dabei sind:

Tangela

Seeper

Snubbul

Flemmli

Fiffyen

Makuhita

Frizelbliz

Staralili

Bidiza

Pionskora

Gleichzeitig wurden auch alle Entwicklungen der jeweiligen Pokémon gefunden, sodass die Zahl insgesamt auf deutlich über 10 ansteigt.

Wann genau die Crypto-Pokémon aber ins Spiel kommen, ist derzeit nicht bekannt.

Was ist das besondere an Crypto-Pokémon? Diese Pokémon haben rote Augen und sind von Rauch umgeben. Sie sind grundsätzlich stärker, da sie einen Angriffsboost von 1,2 haben, also am Ende 20 % mehr Schaden verursachen, als ihre normale Version. Im Gegenzug verlieren sie aber etwas bei der Verteidigung. Zudem kostet es mehr Sternenstaub, sie hochzulevlen.

2 Pokémon könnten absolute Highlights werden

Welche Pokémon sind besonders interessant? Im reddit wird bereits über den neuen Fund diskutiert. Dort haben die Spieler vor allem zwei starke Pokémon im Blick:

Zum einen vermuten viele, dass die zweite Entwicklung von Flemmli – Lohgock – ein richtig starker Feuer-Angreifer wird, weil es von sich aus schon einen hohen Angriffswert hat. Das Pokémon soll sich sogar vor Crypto-Lavados setzen können, was ihr übrigens seit dem 1. Mai wieder bei Giovanni fangen könnt (via reddit). Allerdings betonen einige Nutzer auch die sehr schwache Defensive von Lohgock.

Das zweite starke Pokémon ist Crypto-Seedraking. Das könnte künftig im PvP “von jedem genutzt werden”, wie der reddit-Nutzer backstrocker1991 meint (via reddit).

Wie bekommt man Crypto-Pokémon? Diese Monster gibt es nur, wenn ihr einen Rüpel oder Boss von Team GO Rocket besiegt. Als Belohnung könnt ihr dann im Anschluss eines seiner Crypto-Pokémon fangen, darunter dann in der Zukunft auch die neuen Monster, die jetzt im Datamining gefunden wurden.

Um an Crypto-Pokémon zu kommen, müsst ihr gegen das Team GO Rocket kämpfen.

