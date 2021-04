Pokémon GO: Mega-Entwicklung und Raids – Liste mit allen Monstern und Kontern

Die Mega-Entwicklungen sind in Pokémon GO mittlerweile ein fester Bestandteil. Wir zeigen euch hier die Liste mit allen verfügbaren Mega-Raids und noch kommenden Mega-Pokémon.

Was ist eine Mega-Entwicklung? Diese Entwicklung stärkt ein Monster in der Endentwicklung nochmal mehr. So kann sich beispielsweise ein Glurak zum Mega-Glurak entwickeln und ist dadurch nochmal stärker.

In Pokémon GO halten Mega-Entwicklungen allerdings nur temporär an. Eine Entwicklung ist genau 4 Stunden lang aktiv. Danach verwandelt sich das Mega-Pokémon zurück in die normale Form.

Doch nicht jedes Pokémon hat eine Mega-Entwicklung und noch nicht jede Mega-Entwicklung ist in Pokémon GO zu finden. Wir zeigen euch hier eine Liste von allen verfügbaren Mega-Entwicklungen und den passenden Kontern. Danach gibt es noch einen Ausblick auf kommende Mega-Entwicklungen.

Alle Mega-Entwicklungen, die es in Pokémon GO gibt

Das ist die Liste: Wir zeigen euch hier alle Mega-Entwicklungen, die bereits per Raid in Pokémon GO zu finden waren und ihre Konter. War ein Monster einmal als Mega-Raid verfügbar, könnt ihr es mit der nötigen Mega-Energie so oft wie ihr wollt entwickeln.

Bedenkt, dass aktuell nicht jedes dieser aufgelisteten Pokémon in den Raids verfügbar ist. Sie waren es allerdings schon mal in der Vergangenheit:

Mega-Pokémon Beste Konter Bisaflor Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger Glurak X Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall

Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall Glurak Y Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Terrakium mit Katapult und Steinhagel Turtok Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß

Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz

Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Bibor Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger Tauboss Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz Gengar Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball Garados Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß

Lucario mit Konter und Aurasphäre

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Ampharos Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall

Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall Hundemon Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

Rihornior mit Lehmschelle und Felswerfer

Kyogre mit Kaskade und Surfer Voltenso Demeteros (Tiergeist) mit Lehmschuss und Erdbeben

Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

Knakrack mit Lehmschuss und Erdbeben Altaria (ab 15. Mai) Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Schlapor Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Rexblisar Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller

Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Woran erkennt man einen Mega-Raid? Unabhängig vom Pokémon erkennt ihr einen Mega-Raid an der Farbe des Eis. Das Ei ist rot-weiß und unterscheidet sich deutlich vom normalen Raid-Ei.

So läuft ein Mega-Raid ab: Im Raid kämpft ihr gegen die Mega-Entwicklung des Pokémon. Je nachdem, wie schnell ihr im Kampf das Monster besiegt habt, werdet ihr mit Mega-Energie belohnt, die ihr später für die Mega-Entwicklung braucht.

Nach dem Kampf dürft ihr dann die Grundform des Pokémon fangen. Eine Mega-Entwicklung könnt ihr also nicht fangen. Es gibt aber einen Trostpreis: Die Normal-Form kann möglicherweise Shiny sein.

Alle kommenden Mega-Raids in Pokémon GO

Diese Mega-Raids kommen noch: Mega-Entwicklungen sind bereits aus anderen Pokémon-Spielen bekannt. So gibt es einige Pokémon, die zwar eine Mega-Entwicklung bekommen, sie aber bisher in Pokémon GO noch nicht haben. Wir zeigen sie euch hier in der Übersicht:

Simsala

Lahmus

Kangama

Pinsir

Aerodactyl

Mewtu

Stahlos

Scherox

Skaraborn

Despotar

Gewaldro

Lohgock

Sumpex

Guardevoir

Zobiris

Flunkifer

Stolloss

Meditalis

Tohaido

Camerupt

Banette

Absol

Firnontor

Brutalanda

Metagross

Latias

Latios

Rayquaza

Knakrack

Lucario

Galagladi

Ohrdoch

Diancie

Interessant hier ist, dass es mit Diancie nur eine Mega-Entwicklung gibt, die sogar in der Normal-Form noch nicht in Pokémon GO erscheint.

Außerdem warten noch einige interessante Mega-Entwicklungen von legendären Pokémon auf die Trainer. Bisher gibt es in Pokémon GO nur nicht-legendäre Monster als Mega-Entwicklung.

Mega-Entwicklungen können richtig stark werden und zählen teilweise zu den besten Angreifern im Spiel. Sucht ihr nach Alternativen zu den Mega-Pokémon, dann schaut doch hier vorbei:

