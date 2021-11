Pokémon GO startet morgen das Lichtfestival – Alle Boni und Shinys

Morgen, am 05. November 2021, startet in Pokémon GO das Lichtfestival. Dieses Event bringt euch wieder tolle Boni und zahlreiche Monster. Natürlich wird es auch wieder einige Shinys geben. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, worauf ihr euch zum Lichtfestival freuen könnt.

Um was für ein Event geht es? Anlässlich des hinduistischen Diwali-Festes, was soviel wie Lichterfest bedeutet, wird es auch in Pokémon GO ein Lichtfestival geben. Bei diesem steht, wie sein Name bereits sagt, das Licht im Mittelpunkt.

Aus diesem Grund werdet ihr häufiger auf Elektro- und Feuer-Pokémon treffen. Natürlich hält dieses Event für euch wieder jede Menge Pokémon und Boni bereit.

Wann startet das Lichtfestival? Das Event startet am Freitag, den 05. November 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit und geht bis zum Sonntag, den 14. November 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit. Ab dem 09. November 2021 soll es außerdem um den Teil “Mit Licht kommt auch Schatten…” ergänzt werden.

Bei diesem Teil wird dann Team-GO-Rocket eine Rolle im Event einnehmen. Wie lange Team-GO-Rocket dann für Ärger sorgt, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Sobald es nähere Informationen dazu gibt, werden wir sie in diesem Artikel ergänzen.

Alle Boni und Shinys zum Lichtfestival

Pünktlich zum Lichtfestival verändern sich in Pokémon GO wieder die Spawns. Ihr werdet dann vermehrt auf Elektro- und Feuer-Pokémon treffen. Außerdem feiert ein neues, süßes Pokémon sein Debüt im Spiel. Darüber hinaus könnt ihr euch auf einige tolle Boni freuen. Nachfolgend haben wir euch alle Spawns und Boni zusammengefasst.

Dedenne – Das neue Pokémon zum Lichtfestival

Passend zum Lichtfestival wird das Elektro- und Fee-Pokémon Dedenne erstmals in Pokémon GO zu fangen sein. Das mausähnliche Monster stammt aus der Kalos-Region. Neben seinem organge-gelben Körper und dem langen Schwanz, fallen vor allem seine antennenartigen Schnurrhaare direkt ins Auge. Aus diesem Grund wird es auch als Antennen-Pokémon bezeichnet.

Mit den Typen Elektro und Fee ist es derzeit das einzige nicht-legendäre Pokémon mit dieser Kombination, was es im Spiel gibt. Die schillernde Variante von Dedenne wird es aber leider vorerst nicht in Pokémon GO zu fangen geben. Warum die Trainer Dedenne so sehr lieben, erklären wir euch in folgendem Artikel:

Alle Spawns und Shinys

Natürlich wird Dedenne nicht das einzige Pokémon sein, das euch während des Lichtfestivals begegnet. Wie ihr es von anderen Events aus Pokémon GO kennt, werden die Spawns in der Wildnis, den Raids und den Eiern thematisch daran angepasst. So wird es auch zum Lichtfestival sein.

Welchen Pokémon ihr während des Events wo finden könnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst. Mit etwas Glück könnt ihr dem einen oder anderen Monster auch in seiner schillernden Form begegnen. Diese haben wir für euch mit einem (*) markiert.

Wilde Spawns:

Pikachu*

Magnetilo*

Schneckmag

Flurmel*

Frizelbliz*

Elezeba*

Waumboll

Zapplardin

Fynx

Dedenne

Flampion*

Lichtel

Pokémon in Raids:

Raids Pokémon Level-1-Raids Glumanda*

Vulpix*

Lampi*

Lichtel

Dedenne Level-3-Raids Alola-Raichu*

Elektek*

Magmar*

Blubella Level-5-Raids Kobalium*

Terrakium*

Viridium* Mega-Raids Mega-Voltenso*

Monster aus 7-km-Eiern:

Alola-Kleinstein*

Lampi*

Pichu*

Vulpix*

Magby*

Elekid*

Knospi*

Alle Boni zum Lichtfestival

Neben den zahlreichen Pokémon, denen ihr während des Lichtfestivals begegnen könnt, hält das Event auch wieder einige Boni für euch bereit. Wir haben sie euch nachfolgend zusammengefasst:

Fortsetzung der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa

doppelt so schneller Anstieg des Freundschaftslevels

Öffnen von bis zu 45 Geschenken pro Tag

mehr Items aus den Geschenken

neue Avatar-Artikel

neue Sticker

Feuerwerk im Spiel

neue Event-Feldforschungen, in denen ihr auf folgende Monster treffen könnt: Vulpix*, Magnetilo*, Elektek*, Magmar*, Frizelbliz*, Elezeba*, Flampion*, Leufeo und Dedenne

Das bringt der Event-Teil “Mit Licht kommt auch Schatten…”?

Wo Licht ist, gibt es bekanntlich auch Schatten. Aus diesem Grund darf natürlich auch Team-GO-Rocket zum Lichtfestival nicht fehlen. Ab dem 09. November werden sie dann wieder für Ärger sorgen. Wie lange sie bleiben, hat Niantic im Moment aber noch offen gelassen. Und auch über das Vorhaben des Team-GO-Rocket ist derzeit noch nicht so viel bekannt.

Wir wissen bisher, dass in diesem Zusammenhang die Mitglieder von Team-GO-Rocket häufiger an PokéStops und in Ballons spawnen. Außerdem wird es eines der wichtigsten Rocket-Events des Jahres, denn an diesen Tagen besteht für euch die Möglichkeit, euren Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration zu verlernen.

Ein aktueller Fund zu einem Crypto-Pokémon hat nun außerdem in den sozialen Netzwerken für viel Spekulation geführt. Wir haben uns angesehen, warum sich viele Trainer fragen, ob Giovanni bald in Pokémon GO zurückkehrt.

Welche Besonderheiten es während der Übernahme von Team-GO-Rocket noch geben wird, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es natürlich bei uns, auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Pokémon und Boni zum Lichtfestival? Was erhofft ihr euch während des Event-Teils mit Team-Rocket? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare und tauscht euch auf MeinMMO mit anderen Trainern darüber aus.

