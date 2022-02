Pokémon GO bringt 2 legendäre Pokémon zurück – Spieler hoffen auf neue Formen

Auf Twitter wurde ein kurzes Video von Niantic veröffentlicht, in dem die Schreie zweier Pokémon zu hören sind. Spieler haben diese bereits identifiziert und hoffen darauf, dass sie in einer neuen Form zu Pokémon GO kommen. Grund zur Hoffnung gibt eine geschaltete Werbung.

Was ist das für ein Video auf Twitter? Der Teaser dreht sich um die aktuell laufende Jahreszeit der Herkunft und ist knapp 10 Sekunden lang. Darin seht ihr eine Animation vom Rocket-Boss Arlo. Spannender sind jedoch die Schreie im Hintergrund.

Man hört nacheinander zwei Pokémon, die die Spieler als Ho-Oh und Lugia ausgemacht haben. Beide werden anscheinend von Arlo festgehalten und für Experimente genutzt. Alles deutet darauf hin, dass die Spieler die beiden Pokémon retten sollen.

Worauf hoffen die Spieler? Shadow Lugia und Shadow Ho-Oh gab es bereits vor gar nicht allzu langer Zeit zu fangen. Erst im Juni 2021 hatte Giovanni die beiden legendären Pokémon im Gepäck.

Allerdings gibt eine Werbung zur neuen Johto-Tour den Spielern Hoffnung, dass eine ganz besondere Form von Lugia kommen könnte.

Kommt die „Gale of Darkness“-Lugia?

Worauf hoffen die Spieler? Erst am 10. Februar hatte Niantic einen Werbe-Clip veröffentlicht, in der die Pokémon GO Tour 2022 im Fokus stand. Die findet am 26. Februar statt und bringt für 12 Stunden etliche Boni und interessante Pokémon.

In diesem Clip ist eine neue Version von Ho-Oh zu sehen, allerdings in einer optisch angepassten Forum. Im Hintergrund soll in den Schatten zudem Lugia erkennbar sein, ebenfalls mit einer neuen Optik.

Der Twitter-Nutzer mariusmaruuSs geht davon aus, dass im Hintergrund die Lugia aus Gale of Darkness zu sehen ist. Gale of Darkness – oder auf Deutsch Der Dunkle Sturm – war ein Spiel für den Nintendo GameCube und der Nachfolger von Pokémon Colosseum. Beide Spiele unterschieden sich leicht von der klassischen Pokémon-Reihe, da dort keine wilden Pokémon gefangen werden konnten und ein Fokus das Befreien von Crypto-Pokémon war.

Auch andere Nutzer auf Twitter und im reddit gehen davon aus, dass Crypto-Ho-Oh und Crypto-Lugia in neuen Formen ins Spiel gebracht werden. Der Nutzer Darkdeath174 hat aber noch einige Zweifel. Er sieht nur eine dunklere Version der beiden Pokémon:

Wir wissen bereits, was Lugia sein wird, weil Ho-oh über die Werbung durchgesickert ist. Es sind nur Lugia und Ho-oh mit dunkleren Schatten wie Hintergrund. So sind sie noch mehr Crypto.

Finden alle die beiden Pokémon gut? Nein, es gibt auch einige Stimmen, die etwas enttäuscht sind, dass wieder Ho-Oh und Lugia als Pokémon im Fokus stehen. Die Crypto-Versionen konnte man erst im Sommer 2021 fangen.

Der Nutzer Cybercummer schreibt via reddit: „Hatten wir nicht gerade erst Lugia und Ho-Oh als Cryptos? Zzz.“

Was passiert sonst bei der GO Tour: Johto? Die GO Tour im Februar dreht sich um die Region Johto. Ihr werdet viele neue Shinys, befristete Forschungen und angepasste Raidbosse antreffen. Alles zur GO Tour haben wir hier zusammengefasst:

