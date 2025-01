Pokémon GO: Jahr der Schlange – So kriegt ihr Zygarde-Zellen und das bringen sie

In Pokémon GO wird gerade das „Jahr der Schlange“ gefeiert, mit einer passenden befristeten Forschung. Die liefert seltene Zygarde-Zellen.

Was ist das für eine Forschung? Die befristete Forschung „Jahr der Schlange“ startete mit dem Event zum Mondneujahr in Pokémon GO.

Passend dazu erschien auch die Forschung, die noch bis zum 2. Februar läuft. Momentan gibt es vier Aufgaben, die spannende Belohnungen bringen: Zygarde-Zellen.

Alle Aufgaben zum „Jahr der Schlange“ in Pokémon GO

Laufe 1 km beim Folgen von Routen 1 Zygarde-Zelle Laufe 2 km beim Folgen von Routen 1 Zygarde-Zelle Fange 10 Pokémon beim Folgen von Routen 1 Zygarde-Zelle Folge einer Route 1 Zygarde-Zelle Bei Abschluss 6 Zygarde-Zellen, 5.000 EP, 2.000 Sternenstaub

Wie löst man das? Theoretisch reicht schon eine Route aus, um alle Aufgaben auf einen Schlag zu erledigen. Geht dafür in euer „In der Nähe“ Menü unten rechts im Spiel, wählt die Routen an und schaut, welche Optionen ihr in der Nähe habt. Ideal wäre natürlich eine Route, mit 2+ Kilometern, um das Ganze in einem Durchgang abzuarbeiten. Mehr zu Routen in Pokémon GO lest ihr hier.

Schwieriger wird es natürlich, wenn man keine Routen in der Nähe hat. Dann kann man versuchen, selbst eine Route zu erstellen. Da diese aber freigegeben werden muss, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das noch innerhalb des Aufgaben-Zeitraums hinhaut.

Was sind Zygarde-Zellen in Pokémon GO?

Die Zygarde-Zellen kamen mit dem Routen-Feature ins Spiel. Über eine Spezialforschung bekommt man das Pokémon Zygarde, indem man Routen nutzt. Um das in seine stärkeren Formen zu verwandeln, braucht man allerdings die Zygarde-Zellen – und zwar sehr viele.

Die stärkste Zygarde-Form, die Optimumform, ist nützlich in der Kampfliga von Pokémon GO, doch um sie zu bekommen, braucht man ganze 250 Zellen. Die erhält man normalerweise zufällig beim Abschluss von Routen, sie gelten als sehr selten. Dadurch ist es ein langwieriger Prozess, ein fertiges Zygarde zu bekommen.

Nun gibt es mit der Aufgabe zumindest mal eine kleine Ansammlung an Zellen, die vielleicht Spieler motiviert, sich das Feature einmal genauer anzuschauen. Für die 50%-Form von Zygarde braucht man übrigens 50 Zellen.

Für viele Spieler ist der Weg zu einem vollständigen Zygarde sehr weit. Wie ist das bei euch? Habt ihr euch schonmal mit dem Routen-Feature auseinandergesetzt? Nutzt ihr es, habt ihr vielleicht selbst Routen angelegt? Und wie sind eure Erfahrungen mit den Zellen! Erzählt es uns in den Kommentaren. Und was als Nächstes in Pokémon GO läuft, lest ihr hier: Alle Events im Februar 2025 bei Pokémon GO.