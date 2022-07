Die Spezialforschung mit Schabelle und Shaymin in Pokémon GO ist gestartet. Sie ist für Spieler im Britzer Garten beim GO Fest in Berlin verfügbar. Wir zeigen euch alle Inhalte.

Für wen gibt es die Forschung? Wer sich ein Ticket für das GO Fest in Berlin gekauft hat, bekommt Zugriff auf spezielle Forschungen. Darunter auch eine Spezialforschung mit Shaymin in der Zenitform und mit der Ultrabestie Schabelle.

Wir zeigen euch hier die bekannten Inhalte der Spezialforschung mit Schabelle und Shaymin. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert und mit den neuen Aufgaben und Belohnungen gefüllt.

Pokémon GO Fest 2022: Berlin 1/7

Aufgabe Belohnung Mache 3 Schnappschüsse

von Pokémon 2 Sonderbonbons Gehe 1 Kilometer 2022 Sternenstaub Drehe 7 PokéStops

oder Arenen 2022 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt und euch eure Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Pokébälle, 2 Sternenstücke und 2 Glücks-Eier.

Pokémon GO Fest 2022: Berlin 2/7

Aufgabe Belohnung Fange 5 Wasser-Pokémon Begegnung mit

Perlu Fange 5 Gestein-Pokémon Begegnung mit

Flampion Fange 5 Feen-Pokémon Begegnunt mit

Galar-Ponita Fange 5 Gift-Pokémon Begegnung mit

Pionskora

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt und euch eure Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Superbälle, 2 Sonderbonbons und 22 Pokébälle.

Pokémon GO Fest 2022: Berlin 3/7

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Power-Ups

bei Pokémon 22 Schabelle-Sticker

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt und euch eure Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Superbälle, 22 Hyperbälle und eine Begegnung mit Schabelle.

Pokémon GO Fest 2022: Berlin 4/7

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss von

Geronimatz im Windige-Küste-Habitat 2022 Sternenstaub Mache einen Schnappschuss von

Flampion im Geschmolzenes-Gestein-Habitat 2022 Sternenstaub Mache einen Schnappschuss von

Kinoso im Lebendige-Wiese-Habitat 2022 Sternenstaub Mache einen Schnappschuss von

Liliep im Elektrischer-Garten-Habitat 2022 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt und euch eure Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Super-Brutmaschinen, 2 Knursp und 22 Ultrabälle.

Pokémon GO Fest 2022: Berlin 5/7

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus 1 Silberne Sananabeere Verdiene 3 Herzen mit

deinem Kumpel 2022 EP Absolviere 3 Feldforschungen 2 Sonderbonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt und euch eure Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Superbälle, 2 Hyperbälle und eine Begegnung mit Relaxo mit Hut.

Pokémon GO Fest 2022: Berlin 6/7

Aufgabe Belohnung Fange 22 Pokémon 2022 EP

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt und euch eure Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine goldene Himmihbeere, eine Begegnung mit Shaymin und 2 Himmihbeeren.

Pokémon GO Fest 2022: Berlin 7/7

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Geschenke

an Freunde 22 Shaymin-Sticker Drehe 3 PokéStops, die du

vorher noch nie gedreht hast 2022 EP Gewinne einen Raid 2022 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erledigt und euch eure Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich 2 Lockmodule, 25 Shaymin-Bonbons und 2x Rauch.

Wie gefällt euch die Forschung mit den Belohnungen? Findet ihr die Wahl der Inhalte gut oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.