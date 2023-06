Pokémon GO: Trainer fängt irre seltenes Pokémon genau im richtigen Moment

In Pokémon GO gibt es Monster, die man nur sehr selten zu Gesicht bekommt. Ein Trainer hat dabei einen ganz besonderen Fang gemacht. Welcher das ist und wieso dieser in genau dem richtigen Moment kam, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welches Pokémon geht es? Eine Reihe von Monstern in Pokémon GO sind verhältnismäßig selten und somit schwer außerhalb von bestimmten Events im Spiel zu finden. Umso besonderer ist es, wenn man dabei sogar ein starkes oder schillerndes Exemplar ergattern kann.

Und genau das ist einem Trainer jetzt gelungen – im exakt richtigen Moment hat er sich ein spezielles Milza gekrallt. Warum dieser Fang so besonders ist und was die Community darüber denkt, erklären wir euch nachfolgend.

Trainer sichert sich ein ganz besonderes Shundo

Was ist so besonders an dem Fang? Wie der Reddit-User Tickluh in seinem Beitrag zeigt, ist er in der Wildnis einem Milza begegnet. Das kleine Drachen-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation gehört zu den Monstern, die sich für gewöhnlich wild nur sehr selten zeigen und somit schwer zu fangen sind.

Hier erklären wir euch, wie auch ihr ein Milza bekommen könnt.

Doch es bleibt für Tickluh nicht nur bei einer gewöhnlichen Begegnung mit dem kleinen Monster, sondern wie man seinem Bild entnehmen kann, hat er gleich in mehrfach Hinsicht eine riesige Portion Glück.

Er sichert sich nämlich ein Shundo, also ein schillerndes Exemplar mit einer IV von 100 %. Hinzu kommt, dass das gefangene Exemplar auch noch besonders klein ist, was ihm beim Fortschritt seiner Medaille “Sammler winziger Pokémon” hilft. Bereits das ist ein guter Grund für die meisten Trainer, sich über den Fang zu freuen.

Für Tickluh stellt der Fang aber noch eine weitere Besonderheit dar, denn wie er im Beitrag erklärt, ist es auch noch das erste Shundo, was er jemals gefangen hat. So schreibt er (via reddit.com): “Ich spiele seit 2016 und heute habe ich mein erstes Shundo bekommen. Es spawnte direkt vor meinem Haus. Ich bin glücklich!”

Und dann wurde es auch noch genau im richtigen Moment gefangen.

Warum war der Moment so gut: In Pokémon GO läuft am 10. Juni der nächste Community Day. Zu diesem wird Milza im Mittelpunkt des Events stehen. Das gibt dem Trainer die perfekte Möglichkeit, die nötigen Bonbons und XL-Bonbons zu sammeln und sein spezielles Milza hochzuleveln. Zudem kann er sich dann die Spezialattacke für Maxax sichern.

Am Community Day ist Milza in der Wildnis gefühlt überall zu finden und auch seine Shiny-Quote ist entsprechend erhöht. Somit haben dann viele Trainer die Möglichkeit, sich ein schillerndes und/oder starkes Exemplar zu sichern.

Durch die erhöhte Spawn- und Shiny-Rate ist es deutlich einfacher, einem Shundo zu begegnen. Deshalb sind derartige Fänge, die außerhalb von Community Days erfolgt sind, bei den Trainern deutlich begehrter und werden als wertvoller angesehen. So auch im Fall von Tickluh, der selbst in seinem Beitrag schreibt (via reddit.com): “Mein erstes Shundo. Rechtzeitig vor dem Community Day!”

Trainer feiern Fang: “Du bist ein echter Glückspilz”

Und auch in der Community sind die Trainer von diesem Fang hellauf begeistert. Viele können gar nicht glauben, dass man mit einem zufälligen wilden Spawn so viel Glück haben kann. Besonders den Zeitpunkt, noch rechtzeitig vor dem Community Day mit Milza, feiern deshalb einige Spieler. So kann man folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

Thisismyusername4455: “Das ist der absolute Wahnsinn. Ein perfektes schillerndes XXS Milza vor dem Community Day ist eine riesige Leistung. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Spare etwas Glück für den Rest von uns.”

OrgasmicMarvelTheme: “Du hast den Community Day gewonnen, bevor er überhaupt begonnen hat.”

dmank007: “Ein Milza?!?! Du bist ein echter Glückspilz, Glückwunsch!”

Außerdem raten einige Reddit-User, dass er sein gefangenes Milza zum Community Day zu Maxax entwickeln soll, damit er sich die Event-Ladeattacke Breitseite sichert, die den Drachen nochmal mit einem besseren Moveset ausstattet. Damit kann er in Raids nämlich ordentlich punkten. Zusammen mit seinem hohen Angriffswert gehört Maxax zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wie findet ihr den irren Milza-Fang von Tickluh? Konntet ihr auch schon ein Monster ergattern, was so viele Besonderheiten hatte? Wenn ja, welches? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO aber noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Juni und welche sich besonders lohnen.