Pokémon GO: Die neuen Event-Forschungen lohnen sich richtig – Hier gibt es die begehrten Entwicklungs-Items

Heute, am 05. Oktober, ist in Pokémon GO das Entwicklungs-Event gestartet, was euch wieder besondere Event-Forschungen bringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Inhalte euch erwarten.

Was sind das für Aufgaben? Mit dem Start des Entwicklungs-Events „Stars der Entwicklung“ hat euch Niantic auch wieder neue Feldforschungen aktiviert. Diese könnt ihr euch durch Drehen der Fotoscheibe am PokéStop sichern.

Passend zum Event-Thema, werdet ihr dabei auch die Möglichkeit auf das eine oder andere Entwicklungs-Item haben. Welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei konkret erwarten, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Alle Quests zum Entwicklungs-Event – Aufgaben & Belohnungen

Während des Entwicklungs-Events könnt ihr an euren PokéStops spezielle Event-Aufgaben erdrehen. Niantic hat euch dazu 8 verschiedene Quests aktiviert, die sich alle um das Thema Fangen, Entwickeln, Power-Ups und Interagieren mit PokéStops drehen.

Begegnungen mit Pokémon wird es zwar dieses Mal nicht geben, aber dafür jede Menge anderer interessanter Belohnungen. Die Aufgaben erkennt ihr in eurer „Feld“-Ansicht direkt durch den Vermerk „Event“ und ihr habt wie gewohnt unbegrenzt Zeit sie zu lösen.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch nachfolgend alle Aufgaben und Belohnungen zusammengefasst.

Aufgabe Belohnung Fange 3 Evoli 20 Evoli-Bonbons Entwickle ein Pokémon 500 Sternenstaub Entwickle 3 Pokémon 2.000 Sternenstaub Mache 5 Power-Ups bei Pokémon 25 Mega-Energie für

Kangama oder

Aerodactyl oder

Ampharos oder

Stahlos Mache 7 Power-Ups bei Pokémon 25 Mega-Energie für

Garados oder

Altaria Drehe 10 PokéStops oder Arenen 1x Sonnenstein oder

1x King-Stein oder

1x Metallmantel oder

1x Drachenhaut oder

1x Up-Grade Drehe 15 PokéStops oder Arenen 1x Sinnoh-Stein Drehe 20 PokéStops oder Arenen 1x Einall-Stein Alle Aufgaben und Belohnungen des Entwicklungs-Events

Darum lohnen sich die Forschungen besonders

Auch wenn es bei diesen Event-Forschungen keine einzige Begegnung mit Pokémon gibt, lohnt es sich, die Quests zu holen. Das liegt vor allem an den begehrten Entwicklungs-Items, aber auch an der Mega-Energie. Wir erklären euch, warum.

Entwicklungs-Items

Während ihr die meisten Pokémon im Spiel lediglich mithilfe von Bonbons entwickeln könnt, benötigen andere hierzu spezielle Items. Diese sind in Pokémon GO aber verhältnismäßig selten und können auch nicht im Shop erworben werden.

So erhaltet ihr den Sinnoh-Stein mit etwas Glück durch den Forschungsdurchbruch oder nach einem Trainer-Kampf. Und auch beim 7. Tages-Dreh am PokéStop, könnt ihr eines dieser Items erhalten. Wer aber regelmäßig das eine oder andere Monster mit Item entwickeln möchte, der sollte sich einen kleinen Vorrat anlegen.

Schneller als über die derzeitigen Event-Quests, kommt ihr nämlich für gewöhnlich nicht an diese Items. Zumal die Aufgaben schnell und einfach zu lösen sind, denn ihr könnt auch einfach mehrmals hintereinander ein und denselben Stop drehen, um die Quest zu erfüllen.

Sinnoh-Stein: Wir empfehlen euch besonders die Aufgaben rund um den Sinnoh-Stein, denn mit diesem Item können sich vergleichsweise viele und vor allem starke Pokémon entwickeln. So gehören einige der besten Angreifer in Pokémon GO zur Sinnoh-Region.

Welche Entwicklungen sich mit Sinnoh-Stein am meisten lohnen, haben wir euch im nachfolgenden Artikel zusammengefasst.

Pokémon GO: Sinnoh Stein Entwicklungen – 10, die sich 2022 lohnen

Einall-Stein: Alternativ könnt ihr euch auch den Einall-Stein sichern. Durch diesen lassen sich regionale Pokémon wie Vegichita entwickeln. Aber auch Skelabra, einer der besten Feuer-Angreifer in Pokémon GO, könnt ihr euch nur mithilfe eines Einall-Steins sichern.

Weitere Entwicklungs-Items: Im Gegensatz zum Sinnoh-Stein und zum Einall-Stein lassen sich durch die übrigen Entwicklungs-Items nur jeweils vereinzelte Pokémon entwickeln. Ihr benötigt sie somit für folgende Monster:

Entwicklungs-Item Entwicklung Sonnenstein Duflor zu Blubella

Lilminip zu Dressella

Sonnkern zu Sonnflora

Waumboll zu Elfun King-Stein Flegmon zu Laschoking

Quaputzi zu Quaxo Metallmantel Onix zu Stahlos

Sichlor zu Scherox Up-Grade Porygon zu Porygon2 Drachenhaut Sermon zu Seedraking

Mega-Energie

Neben den Entwicklungs-Items kann aber auch die Mega-Energie für viele von euch interessant sein. Vor allem Mega-Kangama war bisher nur kurz in den Raids zu finden. Die Mega-Energie benötigt ihr, um selbst Mega-Entwicklungen bei den entsprechenden Pokémon durchführen zu können.

Diese Pokémon sind dann nochmal etwas stärker und finden vor allem in Raids gute Verwendung, da sie im Kampf alle Attacken ihres Typs verstärken. Obendrein erhaltet ihr, wenn eine Mega-Entwicklung aktiv ist, zusätzliche Bonbons, wenn ihr Monster des gleichen Typs fangt.

Auch diese Quests sind verhältnismäßig schnell gelöst, kosten jedoch Sternenstaub und Bonbons, damit ihr die Power-Ups durchführen könnt. Wem also noch Mega-Energie fehlt, der sollte bei diesen Aufgaben auf jeden Fall zuschlagen.

Forschungen, die sich weniger lohnen

Außer den Entwicklungs-Items und der Mega-Energie gibt es auch noch Aufgaben, die euch Sternenstaub und Evoli-Bonbons bringen. Die Aufgabe rund um Evoli ist eine gute Möglichkeit, um sie zwischendurch zu lösen, wenn man sie eh einmal erdreht hat.

Während des Events spawnt das kleine Monster nämlich wild und ihr habt jede Menge Gelegenheiten darüber Bonbons zu farmen. Wer also nicht gerade erst mit dem Spielen begonnen hat oder einen Bonbon-Notstand bei Evoli hat, der sollte sich lieber auf anderen Aufgaben fokussieren.

Die Aufgaben rund um den Sternenstaub verlangen von euch, dass ihr Pokémon entwickelt. Auch das bietet sich nur dann an, wenn ihr sowieso vorhattet, eine Entwicklung durchzuführen. Ihr könntet die Aufgabe „Entwickle 3 Pokémon“ also beispielsweise mit der Sammler-Herausforderung zum Entwicklungs-Event kombinieren.

Wie gefallen euch die Inhalte der Event-Forschungen? Welche Quest wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Und welche Belohnungen wünscht ihr euch beim nächsten Mal? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Seit heute kann man in Pokémon GO Cosmovum bekommen. Trainer berichten nun aber von Problemen beim Entwickeln von Cosmog. Wir zeigen euch, was passiert ist.