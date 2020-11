Der Release von Generation 6 in Pokémon GO steht bevor. Dataminer zeigten jetzt Pokémon und Shinys der Kalos-Region, die jetzt dem Code des Spiels hinzugefügt wurden.

Was ist los bei Pokémon GO? Vor kurzem kündigten die Entwickler für das Mobile-Spiel Pokémon GO das größte Update an, das der Titel jemals gesehen hat.

Pokémon aus der 6. Generation kommen

Das Level-Cap wird auf Stufe 50 angehoben

Seasons starten regelmäßig

Das PvP wird überarbeitet

Weitere Änderungen am Gameplay folgen

Als Vorbereitung auf diesen großen Release nahmen die Entwickler jetzt Änderungen vor, die zwar im Spiel noch nicht sichtbar sind, für Dataminer aber im Code aber schon. In einer Grafik zeigen die PokeMiners, was sich verändert hat.

Gen 6: Neue Pokémon und Shiny-Versionen

Das ist der Fund: Auf Twitter und reddit zeigen die Dataminer ihre Grafik mit den neuen Pokémon aus der Kalos-Region, die Niantic dem Code hinzufügte. Die PokeMiners haben auf der Grafik auch die Shiny-Varianten aufgegriffen.

Dabei müsst ihr bedenken, dass das ein Fund aus dem Datamining ist. Es gibt keine Garantie, dass diese Pokémon alle direkt zum Start von Gen. 6 oder kurz danach in Pokémon GO verfügbar werden.

Unklar ist außerdem, ab wann die Shinys freigelassen werden. Wir wissen bereits, dass diese 17 Monster aus Gen. 6 zuerst ins Spiel kommen.

Möglicherweise gibt es ein paar Shinys gleich zum Start und andere werden dann über Events wie Community Days freigegeben. Doch das ist Spekulation.

Wann kommt die Gen 6? Ab dem 2. Dezember erscheint die 6. Generation in Pokémon GO. Dabei finden aber erst ein paar Pokémon ihren Weg ins Spiel. Weitere folgen dann später.

Habt ihr in der oberen Grafik ein Shiny entdeckt, das euch am besten gefällt und das ihr unbedingt haben müsst? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und erklärt, was das Shiny für euch so gut macht.