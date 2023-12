Erlebt Ambilight für kleines Geld: 4K TV für weniger als 350€ bei MediaMarkt

4K und Ambilight muss kein Luxusgut sein. Mit 50% Rabatt bei MediaMarkt könnt ihr euer Heimkino ordentlich aufwerten.

Wenn ihr schon immer mal einen Fernseher mit Ambilight haben wolltet, aber nicht so viel Geld ausgeben wolltet, dann haben wir hier einen heißen Tipp für euch: Bei MediaMarkt gibt es gerade einen 4K LED Ambilight TV von Philips für nur 344€! Das ist ein echter Schnäppchenpreis, denn das Modell kostet normalerweise 699€. Ihr spart also satte 50%!

Was ist Ambilight und warum ist es so cool?

Ambilight ist eine exklusive Technologie von Philips, die den Bildschirm optisch vergrößert und das Fernseherlebnis intensiviert. Dabei werden an der Rückseite des Fernsehers LEDs angebracht, die die Farben des Bildschirms an die Wand hinter dem Fernseher projizieren. Das erzeugt einen beeindruckenden Lichteffekt, der den Raum in die Stimmung des Films oder der Serie taucht. Ambilight passt sich automatisch an die Farben und die Helligkeit des Bildschirms an und sorgt so für ein harmonisches und immersives Seherlebnis.

Neben Ambilight hat der Philips-Fernseher noch viele weitere tolle Features zu bieten. Er hat eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll (108 cm) und eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, also echtes 4K. Damit könnt ihr eure Lieblingsfilme und -serien in gestochen scharfer Qualität genießen. Der Fernseher hat außerdem eine Bildwiederholrate von 60 Hz, was für eine flüssige Darstellung von schnellen Bewegungen sorgt. Er unterstützt auch HDMI 2.1, was bedeutet, dass er mit den neuesten Konsolen wie der PlayStation 5 oder der Xbox Series X kompatibel ist. Ihr könnt also auch eure Spiele in bester Qualität zocken.

Das Angebot ist super für alle, die einen hochwertigen und modernen Fernseher mit Ambilight haben wollen. Er bietet euch eine hervorragende Bildqualität, eine hohe Kompatibilität und eine einfache Bedienung. Und das alles für nur 344€!

