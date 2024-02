Ein pfiffiger Nutzer baut ein Gerät, um die laute Musik des Nachbarn mithilfe von KI zu blockieren

Viele Gamer sind durchaus bereit, viel Geld in ihr Hobby „Gaming“ zu investieren. Die deutsche Firma Mifcon hat jetzt einen Gaming-PC vorgestellt, der knapp 30.000 Euro kostet. MeinMMO erklärt, was ihr für so viel Geld bekommt und warum das Angebot nicht unbedingt für Spieler gedacht ist:

Die Kollegen von Tomshardware erklären ebenfalls, dass es sich bei dem Gerät nur um ein scherzhaftes Experiment gehandelt habe. Obendrein sei der Anwendungsfall sehr spezifisch. So erklärt etwa der Entwickler selbst, dass man sich sehr nach an den Bluetooth-Lautsprecher befinden muss, damit es funktioniert, und dass es nicht mit jeder Art von Bluetooth-Lautsprecher funktioniert.

Ist sowas überhaupt legal? Nein. Geräte, mit denen ihr WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen stören oder unterbrechen könnt, sind in Deutschland illegal und dürfen hier nicht betrieben werden. Solltet ihr so einen Bluetooth-Jammer im Haus haben, solltet ihr tunlichst vermeiden, diesen zu nutzen.

Was steckt im Inneren des Geräts? Das Störgerät wird von einem Raspberry Pi 3 B+ betrieben. Die Platine bekommt ihr für rund 40 Euro. Außerdem hat der Entwickler ein OLED-Display und einen Druckknopf verbaut. Mit dem Knopf kann er sein System testen lassen, ob in der Nähe Reggaeton gespielt wird. Der Ton wird über ein USB-Mikrofon aufgezeichnet. Das Projekt mitsamt einer Bauanleitung hat der Entwickler auf Hackster.io vorgestellt.

Dafür entwickelt er eine KI-gesteuerte Lösung, die automatisch reagiert, wenn Reggaeton-Musik erkannt wird. Wenn der so programmierte “Computer” Reggaeton-Musik erkennt, stört er Bluetooth-Lautsprecher in der Nähe, sodass der Ton verzerrt wird.

Ein Entwickler fühlt sich von der Musik seiner Nachbarn genervt und entwickelt ein kleines Gerät dagegen. In Deutschland solltet ihr so ein Gerät jedoch nicht nachbauen.

