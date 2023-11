Perfekte Gaming-Maus für MOBA- & FPS-Spiele jetzt stark bei Amazon reduziert

Diese Gaming-Maus ist insbesondere für Online-Matches hervorragend geeignet und jeden Cent wert. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Die Razer Naga Trinity ist eine modulare kabelgebundene Gaming-Maus, die speziell für MMO-, MOBA- und FPS-Spiele entwickelt wurde. Mit ihren austauschbaren Seitenteilen bietet sie eine hohe Anpassungsfähigkeit und ermöglicht es euch, eure Maus nach euren Vorstellungen zu perfektionieren. Obendrein erhaltet ihr einen optischen 5G-Sensor und 19 + 1 programmierbaren Tasten. Verwandelt daraus ein gefährliches Reaktionssystem für eure Gegner. Spart jetzt 24% und bezahlt nur 61,69€ statt 80,77€.

Warum diese Gaming-Maus ein Spiel zu euren Gunsten wenden kann

Die Razer Naga Trinity zeichnet sich durch ihre modulare Bauweise aus. Sie wird mit drei verschiedenen Seitenteilen geliefert, die je nach Spielgenre von euch ausgetauscht werden können. Das Standard-Seitenteil verfügt über ein klassisches Layout mit zwei Daumentasten, während das MMO-Seitenteil mit einem Raster von 12 Daumentasten ausgestattet ist. Das FPS-Seitenteil hingegen bietet ein einfacheres Design mit nur einem Daumenknopf. All diese Eigenschaften machen sie durchaus flexibel, um je nach Lage die absolute Kontrolle aufzubauen.

Mit ihrem optischen 5G-Sensor bietet sie euch eine präzise Abtastung und reaktionsschnelle Bewegungen. Nutzt diese Vorteile in taktischen Shootern wie Rainbow Six Siege oder in League of Legends. Obendrein sorgt die hohe DPI-Einstellung von bis zu 16.000 für eine genaue Cursorsteuerung und flüssige Bewegungen.

Die 19 + 1 programmierbaren Tasten bieten eine hohe Anpassungsfähigkeit und ermöglichen es euch, eure bevorzugten Tastenkombinationen und Makros einzurichten. Mit der Razer Synapse-Software könnt ihr die Tastenbelegung anpassen und verschiedene Profile für unterschiedliche Spiele erstellen.

Wenn ihr mehrere Online-Spiele angeht, ist diese Einstellungsmöglichkeit ideal, um jederzeit auf genau das Richtige zuzugreifen.

Diese Maus verfügt auch über eine ergonomische Form, die für eine komfortable Handhabung während langer Gaming-Sessions sorgt. Die gummierten Seitengriffe bieten zusätzlichen Halt und verhindern ein Abrutschen der Maus.

