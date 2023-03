Mehr Speicher für eure Games: 2 TB SSD für PC und PS5 jetzt günstig wie nie im Angebot sichern

Schnappt euch jetzt eine 2 TB SSD von Corsair zum Tiefstpreis im Angebot und verpasst eurem PC oder eurer PS5 ein günstiges Upgrade.

Mit einer schnellen SSD könnt ihr den Speicherplatz eurer PS5 oder eures PC einfach und effektiv aufrüsten. So habt ihr mehr Platz für eure Lieblingsspiele und holt teilweise sogar noch schnellere Ladezeiten heraus. Ein Modell von Corsair mit 2 TB ist aktuell zum Tiefstpreis im Angebot.

2 TB SSD für PS5 & PC im Angebot

Wer kennt das Problem nicht: Ihr kauft euch ein neues Spiel und freut euch schon darauf, endlich loszulegen, werdet aber jäh von eurem PC oder eurer PS5 ausgebremst, weil ihr nicht genügend Speicher zur Verfügung habt. Viele moderne Titel nehmen über 100 GB auf eurer Festplatte in Beschlag, ihr müsst euch also teilweise genau überlegen, was ihr drauf lasst. Eine schnelle Runde mit Freunden wird so oft unmöglich, weil ihr das passende Spiel erst neu installieren müsst.

Abhilfe schafft hier eine zusätzliche SSD, die ihr ohne große Vorkenntnisse einbauen und einrichten könnt. So habt ihr je nach Modell und Ausführung jede Menge frischen Platz und könnt eine große Spielebibliothek gleichzeitig nutzen. Die Corsair Force Series MP600 Pro LPX bietet mit 7100MB/​s lesend und 6800MB/s schreibend außerdem auch noch echte Höchstgeschwindigkeiten und verkürzt so sogar eure Ladezeiten.

Jetzt 2 TB SSD von Corsair sichern!

Das ist das Angebot: Bei Computeruniverse kostet die Corsair Force Series MP600 Pro LPX mit 2 TB Speicher aktuell nur 169,90€. Die UVP liegt bei 229 Euro. Für den Versand kommen nochmal 6,99€ obendrauf.

Es handelt sich dabei nicht nur um den besten aktuellen, sondern auch den niedrigsten Preis überhaupt für das Modell. Vorher war die SSD nie unter 177 Euro im Angebot, aktuell zahlt ihr bei anderen Anbietern mit Versand mindestens 184,89 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Weitere Deals

Pokémon Karmesin & Purpur sind die neuesten Editionen der beliebten Spielereihe für die Nintendo Switch. Neben den neuen Pokémon der 9. Generation bieten die Spiele außerdem erstmals eine Open World und vollwertigen Koop. Aktuell bekommt ihr beide Titel günstig im Angebot:

Das Angebot bei MediaMarkt Mehr zum Thema Pokémon Karmesin & Purpur für Nintendo Switch günstig wie nie: Werdet zum Champion der 9. Generation von Jonas Herrmann

In unserer Übersicht findet ihr noch viele weitere Deals, Angebot und Aktionen. Jeden Tag suchen wir hier für euch nach spannenden Schnäppchen und radikalen Rabatten auf Games und Hardware.