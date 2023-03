Pokémon Karmesin & Purpur für Nintendo Switch günstig wie nie: Werdet zum Champion der 9. Generation

Schnappt euch jetzt bei MediaMarkt und Saturn Pokémon Karmesin & Purpur für Nintendo Switch supergünstig im Tiefstpreis-Angebot.

Mit Pokémon Karmesin & Purpur wurde auf der Nintendo Switch die neunte Generation der Taschenmonster eingeleitet. Die Spiele bieten außerdem erstmals in der Seriengeschichte eine komplett offene Welt, die ihr frei bereisen könnt. Bei MediaMarkt gibt es die Titel jetzt günstig im Angebot.

Pokémon Karmesin & Purpur im Angebot

Pokémon Karmesin & Purpur sind die neuesten Ableger der beliebten Serie von Nintendo und Game Freak. Diese führen euch in die Welt von Paldea, die von Spanien und Portugal inspiriert ist und natürlich wieder jede Menge neue Pokémon bereithält.

Erstmals in der Seriengeschichte könnt ihr die Map dabei frei bereisen. Städte, Dörfer und Wildnis gehen nahtlos ineinander über und es gibt viel zu erkunden. Neu ist auch der Koop-Modus, durch den ihr das komplette Spiel mit bis zu drei anderen Spielern erleben könnt.

Die Editionen Karmesin & Purpur unterscheiden sich neben dem Cover auch inhaltlich wieder bei ein paar Kleinigkeiten. So gibt es manche Monster nur in der einen, andere wiederum nur in der anderen Ausgabe. Welche Unterschiede es gibt, haben die Kollegen von der GamePro für euch zusammengefasst.

Das Angebot: Bei MediaMarkt kosten Pokémon Karmesin & Purpur aktuell nur noch 39,99€. Die UVP liegt bei 59,99 Euro. Die Versandkosten betragen 2,99€.

Holt euch jetzt Pokémon Purpur zum Tiefstpreis!

Preisvergleich: Zusammen mit Saturn und Amazon bietet MediaMarkt hier im Fall von Pokémon Purpur den absoluten Tiefstpreis. Günstiger war der Nintendo Switch Titel nie zu bekommen. Karmesin wurde zuvor schon einmal für 24,95 Euro angeboten, im historischen Vergleich ist der aktuelle trotzdem der drittbeste Preis für das Spiel überhaupt. (Quelle: geizhals.de)

Noch mehr Top-Deals findet ihr in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Angebote und attraktive Aktionen aus dem Gaming-, Hardware- und Multimedia-Segment ausführlich vor.