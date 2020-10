Im Hack ’n Slay Path of Exile schaffte es ein Spieler, während eines Events gleich drei Herausforderungen zu meistern, was ihm über 14.000 US-Dollar an Preisgeld einbrachte.

Was war das für ein Event? Grinding Gear Games lud gemeinsam mit dem Streamer Zizaran und Sponsor Spotify Spieler ein, Bossmonster, darunter The Awakener, im „Heist HC SSF“-Modus zu besiegen. Für die Challenges wurden Preisgelder von rund 40.000 US-Dollar ausgeschrieben.

Eine Reihe spannende Herausforderungen in PoE

Wie genau sahen die Herausforderungen aus? Insgesamt gab es 10 Challenges zu meistern, die mit unterschiedlichen Beträgen dotiert waren:

First Place (Erster Awakener-Kill): $11,000

Second Place: $6,000

Third Place: $3,000

Fourth-fifteenth Place: $750

First Atziri Kill: $750

First Uber Atziri Kill: $2500

First Shaper Kill: $1500

First Elder Kill: $750

First Uber Elder Kill: $2500

Deepest Delve: $3000

Wer sahnte da richtig ab? Der PoE-Spieler Darkee schaffte es, sogar drei der Herausforderungen zu meistern. Darunter den ersten Platz, für den er The Awakener als erster eliminieren musste. Alleine das brachte ihm 11.000 US-Dollar ein.

Darüber hinaus schaffte er noch den First Atziri Kill, wofür er 750 Dollar bekam und den First Uber Elder Kill, was ihm weitere 2.500 Dollar einbrachte. Insgesamt erhielt er durch das Event 14.250 Dollar.

Wie hat er das geschafft? Der Awakener-Kill war der schwierigste, weswegen er auch ein so hohes Preisgeld einbrachte.

Darkee nutzte einen Trickster mit Essence Drain, eine Variante der Klassen des Action-RPGs. Es handelt sich dabei um einen Standard-Build, mit dem ihr im Grunde alle Inhalte von Path of Exile meistern könnt. Der Build ist nicht speziell auf besonderen Content zugeschnitten.

Der Trickster mit Essence Drain ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Daher war es Darkee möglich, den Angriffen des Awakener gut auszuweichen. Essence Drain verursachte dann bei den Angriffen sehr starken Schaden, was ihr auch im angefügten Video sehen könnt.

Die Taktik, sich schnell zu bewegen, ständig in Bewegung zu bleiben, Angriffen auszuweichen und dann flott selbst zuzuschlagen, hat sich bewährt. Denn nach rund 10 Minuten war der Awakener erledigt und Darkee konnte so einen First Kill des Events für sich beanspruchen und bekam das hohe Preisgeld.

