Palworld: Spieler sagt, eine Schildkröte ist das beste Pal, wenn ihr Steine und Erz abbauen wollt

Wenn ihr eine ähnliche Basis aufbauen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch: Erz automatisch farmen – So geht es am besten

Je höher euer Level in Palworld , desto wichtiger wird der Rohstoff Erz – Die Grundlage für Eisenbarren. Um das wertvolle Material zu farmen hatte ein Twitch-Streamer 6 des mächtigen Anubis im Einsatz. Doch seit er eine einfache Schildkröte statt ihnen in der Basis hat, farmt er viel schneller.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to