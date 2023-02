Top-Angebot bei OTTO: Bose QuietComfort SE Kopfhörer radikal reduziert

Die OTTO Angebote der Woche bieten euch die Möglichkeit die sehr guten Bose QuietComfort SE Over-Ear-Kopfhörer zum Bestpreis zu kaufen.

Wer auf der Suche nach Kopfhörern ist und welche mit besonders guter Qualität sucht, kann jetzt bei OTTO im Angebot zuschlagen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

So gut ist das Angebot: Hier gibt es die Bose QuietComfort SE Kopfhörer zum aktuellen Bestpreis. OTTO bietet sie für nur 189€ an und damit so günstig wie sonst nirgends. Zu einem so niedrigen Preis gab es die Kopfhörer noch nie. Somit ist der Preis sogar unter dem Black Friday-Dealpreis.

Das Angebot gilt bis Dienstag, den 28. Februar 2023 und solange der Vorrat reicht.

Das bieten die Bose QuietComfort SE

Bose verspricht bei den QuietComfort SE kristallklaren Klang und vier externe Mikrofone, um eure Stimme hervorzuheben. Dabei werden Geräusche in der Umgebung unterdrückt. Darüber hinaus gibt es einen Aware-Modus, damit ihr beim Tragen der Bose QuietComfort SE mitbekommt, wenn was um euch herum passiert.

Die Kopfhörer bieten einen sehr guten Tragekomfort dank der glatten, faltenlosen Ohrpolster mit weichem Kunstleder. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 24 Stunden liegen.

Technisch sind die Bose QuietComfort SE mit den QuietComfort 45 identisch. Entsprechend gibt euch der Test von Technik-YouTuber Technikfaultier einen guten Eindruck von den Kopfhörern.

