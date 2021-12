Neues MMORPG startet Alpha 2022 – Lässt euch Reittiere und Pets in der offenen Welt zähmen

Tales of Shadowland ist ein neues MMORPG, das von einem brasilianischen Indie-Studio entwickelt wird. Es wird Free2Play und soll schon 2022 in die Alpha starten. Wir von MeinMMO verraten, was hinter dem Spiel steckt.

Was ist das für ein MMORPG? Tales of Shadowland wird in ein Sandbox-MMORPG in der ISO-Perspektive. Das Spiel zeichnet sich durch viele Freiheiten aus:

Es gibt eine Spielwelt unterteilt in verschiedenen Gebiete mit unterschiedlichen Biomen.

Es gibt keine Klassen oder Level, sondern ihr trainiert gezielt bestimmte Fähigkeiten, um euch darin zu verbessern.

Allerdings wird es verschiedene Völker geben, aus denen ihr euren Charakter erstellen könnt, darunter Menschen, Elfen, Zwerge und Orcs.

Ihr soll euch eigene Reittiere und Pets in der offenen Welt zähmen. Im dazugehörigen Trailer ist zu sehen, wie der Spieler mit 3 Tiergefährten an seiner Seite kämpft. Es scheint also möglich zu sein, gleich mehrere Pets zu besitzen.

Die Spieler sollen die Wirtschaft und den Handel selbst steuern können.

Es soll eine Integration von Blockchain und NFTs geben.

Optisch und vom Gameplay her erinnert es etwas an Fractured, einem weiteren Sandbox-MMORPG in Entwicklung. Allerdings gibt es bisher noch keine genauen Aussagen zu spielerischen Inhalten, etwa ob der Fokus auf PvE oder PvP liegt. Allerdings soll es bereits vor dem Release 100 Maps und 15 Dungeons geben.

Die Entwickler versprechen ein Free2Play-Modell, bei dem es keine Barrieren gibt. Pay2Win und kostenpflichtige DLCs oder Inhalte sind damit ausgeschlossen.

Einen Einblick in das Spiel gibt euch dieser Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Alpha schon 2022, Release für PC und später Mobile

Wann erscheint Tales of Shadowland? Laut der Roadmap soll die Alpha 1 noch im ersten Quartal 2022 starten. Darin sollen unter anderem Sammeln, Crafting, das Zähmen von Pets und Reittieren, NPC-Interaktionen, 10 Maps und 2 Dungeons enthalten sein.

Die Alpha 2 wiederum soll im Q3 2022 beginnen und die Beta ist für Anfang 2023 angesetzt.

Wie kommt man in die Alpha? Durch das Einladen von Freunden. Ihr könnt euch auf der offiziellen Webseite für das Spiel registrieren und bekommt dann einen Link, den ihr an andere Personen schicken könnt (via Tales of Shadowland).

Registrieren sich über den Link mindestens 10 Personen, dann bekommt ihr einen Zugang zur Beta. Registrieren sich 20 Personen, dann gibt es einen Zugang zur Alpha. Wer 50 Personen einlädt, erhält automatischen Zugang zur Alpha für sich und die 50 Personen seiner “Gilde”.

Pakete, über die ihr euch in die Alpha einkaufen könnt, gibt es derzeit nicht. Allerdings soll noch im ersten Quartal eine Crowdfunding-Kampagne starten, bei der man möglicherweise solche Zugänge erwerben kann.

Was sagt ihr zu den bisherigen Infos und dem Bildmaterial von Tales of Shadowland? Spricht euch das Konzept an?

Während für 2022 und 2023 viele neue MMOs angekündigt wurden, wurden 2021 auch etliche Spiele eingestellt. Wir haben uns einige davon nochmal in einem Rückblick angesehen:

Ruht in Frieden: Diese 10 MMOs und Online-Spiele sind 2021 leider gestorben