Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Für 2022 sind Streams, weitere Pre-Alpha-Sessions und Events geplant. Als großer Meilenstein in der Entwicklung wird ein Start in die Alpha für 2022 in Aussicht gestellt.

Wo steht Pantheon gerade? In einem Blogpost blickt der Entwickler auf 2021 zurück: Im Januar hat man dort ein Investment zu vermelden , das es ermöglicht hat, neue Mitarbeiter einzustellen. Das Jahr über hat das Team dann fleißig am MMORPG gearbeitet: Im April, Juni und Juli gab es etwa „Pre-Alpha-Sessions“.

Das Indie-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen ist erneut zum „am meisterwarteten MMOPRG“ auf mmorpg.com gewählt worden und hat dabei sogar Lost Ark ausgestochen. 2022 soll endlich eine Alpha starten.

Pantheon: Rise of the Fallen

Insert

You are going to send email to