Pantheon: Rise of the Fallen ist ein MMORPG, dass seit über 6 Jahren in Entwicklung ist. Das Spiel möchte Oldschool Fans ansprechen und hat nun neues Gameplay präsentiert. Das ist zwar nicht sonderlich hübsch, aber die Inhalte des Spiels kommen bei vielen Zuschauern gut an.

Was zeigt das Gameplay? Das rund 38 Minuten lange Video von den Entwicklern zeigt den neuen Client, die Charakter-Erstellung und die ersten Schritte in Pantheon: Rise of the Fallen. Dabei handelt es sich um Aufnahmen aus der Pre-Alpha.

Entsprechend sieht derzeit auch die Grafik des Spiels aus. Bei dem gezeigten Material handelt es sich um eine Zwischenlösung, in der erstmal das Gameplay entwickelt wird. Auch das UI und die Animationen sind sehr einfach gehalten. Die finale Grafik soll ganz anders aussehen, in die Richtung, die in diesem Gameplay-Video gezeigt wurde.

Womit überzeugt das Video die Fans? Pantheon soll ein Oldschool-MMORPG werden mit langsamerem Kampf- und Fortschrittssystemen. In den Kommentaren werden deshalb auch genau diese Inhalte positiv gesehen.

So kann der Entwickler zu Beginn im Kampf gegen den Wolf nichts anderes tun, als einen Auto-Angriff auszuführen und sich zu heilen. Neue Fertigkeiten werden erst langsam freigespielt. Auch das Klettern, was im MMORPG möglich sein wird und im Video gezeigt wurde, empfinden viele als positiv.

Die Entwickler betonen im Livestream zudem, dass man in Pantheon auch Versagen können wird und eine Lernkurve hat. Viele neue MMORPGs gelten als zu leicht. Das wird bei Pantheon wohl nicht der Fall sein.

Für viele Fans des Spiels hat Pantheon: Rise of the Fallen zudem riesige Fortschritte im Vergleich zu älteren Videos gemacht, besonders in den Punkten Animation. Sie sehen es als gutes Zeichen und hoffen, dass das MMORPG bald in eine Alpha übergeht.

Einige andere wiederum kritisieren die Engine (Unity) in der das Spiel entsteht. Sie befürchten, dass es schon „outdatet“ ist, bevor es überhaupt erscheint.

Pantheon setzt auf PvE und Oldschool-Feeling

Was ist das eigentlich für ein Spiel? Pantheon: Rise of the Fallen möchte ein klassisches MMORPG werden und knüpft an die Zeit kurz vor WoW an, als die Entwickler noch keine Singleplayer-Fans ansprechen wollten.

Pantheon legt das Hauptaugenmerk auf Gruppenspiel und PvE. Hier erwarten uns jede Menge Quests und Kämpfe gegen Monster. Dabei setzt das MMORPG auf ein ähnliches System wie Guild Wars 1: Ihr habt nur Zugriff auf eine bestimmte Zahl von Fertigkeiten und Zaubern gleichzeitig. Darum spielt auch die richtige Strategie für das passende Dungeon eine Rolle.

Eine weitere interessante Idee sind lebensechte NPCs. Sie sollen ihr Verhalten euch gegenüber ändern, wann immer ihr etwas in dem Spiel tut.

Wann erscheint Pantheon? In dem aktuellen Zustand befindet sich das MMORPG in der Pre-Alpha und das 6 Jahre nach der Kickstarter-Kampagne, die übrigens 2014 fehlschlug. Ein Release 2021 scheint derzeit unwahrscheinlich.

Etwas besser hingegen sieht es bei Ashes of Creation, einem weiteren MMORPG in Entwicklung aus. Dort soll die Alpha im Herbst starten und zuletzt wurde das Kampfsystem genauer vorgestellt. Und das sieht bereits jetzt richtig gut aus. Auch hier ist der Relase aber unbekannt.