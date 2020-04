Die Entwicklung vom MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen geht weiter voran. In einem Livestream wurden neue spielbare Rassen vorgestellt, die optisch echt monströs aussehen.

In dem kommenden PvE-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen spielen die Ereignisse in der „High Fantasy“-Welt namens Terminus. Sie wurde aus vielen verschiedenen Welten und Planeten gebildet, die alle ihre eigenen Gebiete, Rassen und Götter mit sich brachten.

In einem Livestream haben die Entwickler von Pantheon vorgeführt, wie 3 der insgesamt 9 spielbaren Rassen in der Ingame-Grafik aussehen werden. Und diese drei Rassen sind richtig monsterhaft.

Jede Rasse hat ihren Platz im Pantheon-Universum

Neben ihrem einzigartigen Aussehen haben die Rassen von Pantheon auch eine eigene Hintergrundgeschichte, die mehr über ihren Charakter verrät. Pantheon: Rise of the Fallen ist eines von 15 spannenden MMORPGs, die wir in 2020 erwarten.





Ingame-Modelle der männlichen und weiblichen Skar

Das sind die Skar: Am stärksten stechen auf den Bildern die grässlichen Skar heraus. Die Hintergrundgeschichte der Skar ist genauso ausgefallen, wie ihr Aussehen. Sie kamen ursprünglich vom Planeten D’shoth und ihr Name damals war auch nicht Skar, sondern Aza’gn.

Einst waren sie eine Sklavenrasse, wild, brutal und hasserfüllt mit unstillbarem Hunger nach Gewalt. In einem Aufstand gegen ihre Herren haben sie ihren Heimatplaneten in Schutt und Asche gelegt. Sie wurden nur durch die Einmischung ihres Gottes „Nine God“ gestoppt, der ihnen die Fähigkeit sich zu vermehren nahm.

Als äußerliches Zeichen für die Strafe hat der Gott ihre Gesichtszüge verändert und die Knochen ihrer Gesichter durch die Haut durchgedrückt. Sie sollten genauso grauenhaft sein, wie der Tod, den sie verbreitet haben.



Ingame-Modelle der männlichen und weiblichen Dark Myr

Das sind die Dark Myr: Auf ihrem Heimatplaneten waren die Myr eine edle und mutige Rasse. Sie wurden mit dem Ziel erschaffen, einen grausigen Krieg zu beenden, der in den Ozeanen tobte und den ganzen Planeten zu zerstören drohte.

Doch als sie auf Terminus ankamen, stellt sich heraus, dass das Wasser dort für sie giftig war. Sie konnten darin nicht atmen und die ganze Rasse begann einen langsamen qualvollen Tod zu sterben.

Um das zu verhindern, opferte sich ihre Mutter-Göttin Syronai und verlieh ihren Kindern eine Lunge und zwei Beine, damit sie sich auch auf dem Land bewegen können. Aber der Tod ihrer geliebten Mutter erschütterte die Myr und machte sie verbittert und hasserfüllt.





Ingame-Modelle der männlichen und weiblichen Dark Myr

Das sind die Archai: Ursprünglich waren die Archai eine Rasse, die aus reiner magischer Energie bestand. Sie waren friedlich und unschuldig, deswegen aber auch leichte Beute und wurden von einer feindlichen Rasse versklavt.

Sie wurden zerlegt und von ihren Herren neu zusammengesetzt. Das verlieh den Archai aber auch neue Fähigkeiten, die auf Elementen wie Feuer, Wasser oder Wind aufbauten. Mit ihrer Hilfe konnten sich die Archai von ihren Unterdrückern befreien und zu einem Volk mutiger Krieger werden.

Wenn ihr also bei euren Spielcharakteren gerne auch coole monströse Gesichtszüge und Merkmale habt, dann sind diese neuen Rassen von Pantheon definitiv einen Blick wert.

Mit ihren Besonderheiten ergänzen sie optimal die Rassen-Auswahl des MMORPGs, die auch ihre schönen Seiten haben.

Wenn ihr bis zum Release von Pantheon: Rise of the Fallen noch mit coolen Charakteren in Editors spielen wollt, dann haben wir für euch 8 MMOs, in denen ihr eure Traum-Charaktere erschaffen könnt.