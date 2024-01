Mobile Legends: Bang Bang ist der erste Titel im Esports World Cup 2024

In der Stadt Riad findet diesen Sommer der große Esports World Cup (EWC) statt. Das erste Spiel des Turniers ist jetzt bekannt.

Die Esports World Cup Foundation und der globale Spieleentwickler MOONTON Games haben bekannt gegeben, dass Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) der erste bestätigte Titel bei der ersten Esports-Weltmeisterschaft im Sommer 2024 sein wird. Diese Partnerschaft zielt nicht nur darauf ab, eines der führenden mobilen Esports-Spiele ins Rampenlicht zu rücken, sondern auch, den Titel international zu promoten.

Ralf Reichert, CEO der Esports World Cup Foundation, freute sich, MOONTON Games und ihr Flaggschiff, Mobile Legends: Bang Bang, in den Reihen des Esports World Cup zu begrüßen. Er wies darauf hin, dass die Teilnahme eines der beliebtesten mobilen Esports-Titel an ihrem einzigartigen Turnier eine Gelegenheit ist, Millionen von Fans für den Esports World Cup zu gewinnen. Die Veranstaltung soll ein Fest der Videospiele und der Gaming-Kultur sein.

MLBB beim Esports World Cup – ein neues Kapitel in der Geschichte des Spiels

Der Esports World Cup wird zum Schauplatz für den Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup Veranstaltung. Die Meisterschaft wird professionelle Esports-Teams aus 14 internationalen Regionen und mehr als 35 Ländern zusammenbringen. Die Spieler und Spielerinnen werden um den größten Preispool in der Geschichte des Spiels kämpfen.

Mobile Legends: Bang Bang ist mit mehr als 110 Millionen monatlich aktiven Nutzern und mehr als 1,46 Milliarden Installationen eines der beliebtesten MOBA-Spiele für mobile Geräte weltweit und ein Schlüsselelement bei der Förderung und Professionalisierung des mobilen Esports auf internationaler Ebene. Bekannt für sein dynamisches Gameplay, bringt es Spieler und Spielerinnen aus der ganzen Welt in 5-gegen-5-Teamkämpfen zusammen, wobei Helden mit verschiedenen Fähigkeiten und Spielstilen gewählt werden, um auf Karten voller strategischer Punkte gegeneinander anzutreten. MLBB ist vor allem in der asiatisch-pazifischen Region äußerst beliebt.

Die Zukunft des Esports liegt in den Händen des Esports World Cup

Der Esports World Cup 2024 in Riad ist nicht nur ein achtwöchiges Festival, bei dem ein gesunder Wettbewerb zwischen Spielern und Spielerinnen aus der ganzen Welt gefeiert wird. Es ist auch eine Initiative, die die besten Esports-Titel der Welt und ihre Anhängerschaft zusammenbringt, damit diese um den höchsten Preis kämpfen.

Wir sollten bald mehr Details über das Event und die Titel der nächsten Produktionen, die an der Meisterschaft teilnehmen werden, erfahren. Wenn ihr noch nichts über Mobile Legends von MOONTON Games gehört habt, dann schaut euch ihre Website an.