MMORPGs stecken nicht in der Krise, sondern werden erwachsen

Heutzutage erscheinen kaum noch AAA-MMORPGs und selbst Spiele in diesem Genre halten sich manchmal nicht lang. Titel wie Destiny dagegen boomen. Liegt dies am grundlegenden Konzept von MMORPGs? Funktioniert dieses heute einfach nicht mehr? Oder wird das Genre nur erwachsen?

MMORPGs waren vor etwa 15 Jahren die angesagtesten Spiele. World of Warcraft öffnete 2004 das Genre für eine breite Zielgruppe und war so erfolgreich, dass immer mehr Konkurrenten auf den Markt drängten. Das Genre galt als Goldgrube. Spieler waren bereit, monatlich Geld dafür zu bezahlen, spielen zu können.

Neue MMORPG, die World of Warcraft nacheifern, haben es heute schwer.

MMORPGs – Der König, der vom Thron gestoßen wurde

Heute jedoch sieht die Sache anders aus. Es erscheinen nur noch wenige AAA-Titel im Genre und neue MMORPGs, die auf den Markt kommen, scheitern manchmal schon innerhalb von wenigen Monaten, wie beispielsweise Bless. Große Publisher und Entwickler wagen sich nicht mehr an das Genre. Seit Jahren wurde kein wirkliches AAA-MMORPG angekündigt, das auf die alten Tugenden wie Fokus auf Gruppenspiel, Raids und massenhaft Spieler in einem Gebiet setzt.

Dagegen sind Onlinespiele wie Destiny oder The Division beliebt. Viele grundlegende Elemente sind aber gleich. Auch in Destiny gibt es Missionen, die ihr erledigt, ihr schließt euch mit Spielern zusammen, meistert sogar Raids oder kämpft im PvP gegeneinander. Und doch gibt es maßgebliche Unterschiede, wie zum Beispiel die gleichzeitigen Spieler in einer Instanz.

In Destiny oder auch in The Division trefft ihr zwar in Hubs viele andere Spieler, seid in den Missionen an sich aber nur mit einer kleinen Gruppe unterwegs. Das scheint die aktuelle Spielergeneration mehr anzusprechen. Befindet sich das Genre der MMORPGs also in der Krise?

Spiele wie Destiny 2, die eher für kleinere Gruppen ausgelegt sind, feiern momentan Erfolge.

Hat „Massively“ ausgedient?

Ist es wirklich so, dass Spieler lieber in kleinen Gruppen unter sich sein wollen? Dies kann das Gefühl vermitteln, sich als Helden zu fühlen. Es gibt keine Fremden, die zur selben Zeit gegen die gleichen Bosse kämpfen oder die gleiche Quest erledigen. Das, was man tut, bekommt etwas mehr Gewicht, wenn man es als „Einziger“ macht – zumindest in diesem Moment.

Schaut man sich den Erfolg von World of Warcraft Classic an, dann kommt diese Theorie aber ins Wanken. Die „Retro-Version“ des MMORPGs von Blizzard begeistert sehr viele Spieler. Sie lieben das Konzept von früher, gemeinsam mit Tausenden die Welt zu erkunden, nicht nur in kleinen Gruppen Quests oder Dungeons zu erleben, sondern immer und überall auf Mitspieler treffen zu können.

The Elder Scrolls Online zeigt dies ebenso. Zenimax‘ MMORPG ist ein klassisches Themepark-Spiel und so erfolgreich, dass sogar die Performance darunter leidet. Auch hier seid ihr in der Spielwelt gemeinsam mit vielen Mitspielern unterwegs, könnt euch überall mit anderen zusammenschließen oder euch duellieren.

Es gibt zwar Instanzen, der Großteil des Spiels findet aber in einer offenen Welt statt, in der eben auch die anderen mit unterwegs sind – und ESO ist mit diesem Konzept erfolgreich. Dennoch scheitern viele neue MMORPGs, die genau dies ebenfalls bieten wollen. Warum?

The Elder Scrolls Online ist trotz der Krise im Genre sehr erfolgreich.

Vielfältigkeit spaltet den Markt auf

Der Markt ist in den vergangenen Jahren vielfältiger geworden. Nach wie vor spielen Single-Player-Spiele eine große Rolle und können extrem erfolgreich sein, wie beispielsweise Sony mit God of War oder CD Projekt Red mit The Witcher 3 zeigen. Daneben gibt es MMORPGs, die sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit benötigen und wir haben Loot-Shooter und Multiplayer-Spiele für kleinere Gruppen bekommen.

Diese Vielfältigkeit zeigt, dass sich der Markt geändert hat. Neue Konzepte und Ideen sind entstanden. Diese richten sich an neue, jüngere Zielgruppen und versuchen, die sich verändernden Lebensumstände von Spielern zu berücksichtigen, die älter werden, die weniger Zeit für lange Raids haben und in kürzeren Spielsessions etwas erreichen wollen.

Single-Player-Spiele wie The Witcher 3 sprechen nach wie vor viele Spieler an.

Muss eine Modernisierung erfolgen?

Das Angebot an Spielen heute sieht also ganz anders aus verglichen mit vor etwa 15 Jahren. Es ist schwer geworden, Spieler mit einem klassischen MMORPG hinterm Ofen hervorzulocken.

Warum funktionieren dann WoW Classic und The Elder Scrolls Online so gut? Diese Spiele richten sich an eine bestimmte Zielgruppe. An die Spieler, die mit klassischen MMORPGs aufgewachsen sind und diese Art der Spiele auch heute noch erleben wollen. Nostalgie spielt eine große Rolle. Modern sind diese Spiele aber nicht wirklich und es ist schwer, die breite Masse damit zu erreichen. Deswegen probieren Entwickler immer wieder Neues im Genre aus.

Und genau das ist wichtig. Es kommen Shooter-Elemente hinzu, die Spielsessions werden kürzer oder die Anzahl der Spieler pro Server wird stark reduziert, wie dies das Indie-Spiel Book of Travels macht. Das Genre entwickelt sich weiter, um interessant zu bleiben. Es wird moderner, um sich an den Markt anzupassen. Das Genre wird erwachsen.

Das Indie-Onlinespiel Book of Travels bietet pro Server nur Platz für eine Handvoll Spieler.

Fazit: Das Genre der MMORPGs verändert sich stetig. Es wird erwachsen. Genau diese Anpassungen an einen sich ständig verändernden Markt sind es, die das Erwachsen werden ausmachen. Das Genre wächst mit den Spielern und deren Spielgewohnheiten und Präferenzen mit. So, wie es schon immer im Bereich der Computerspiele war.

Spiele wie WoW Classic oder auch The Elder Scrolls Online stellen eine Ausnahme dar. Sie bieten einen Blick in eine andere Zeit. Sie zeigen, wie das Genre einmal war. Das kann natürlich noch bei einer bestimmten Zielgruppe funktionieren – auch sehr erfolgreich. Darauf verlassen kann man sich aber nicht. Denn keine Weiterentwicklung würde Stagnation bedeuten.

Es ist daher schwer zu sagen, MMORPGs befinden sich in einer Krise. Denn sie entwickeln sich einfach weiter und das muss auch so sein. Sich weiterzuentwickeln gehört zum Erwachsen werden dazu. Wir werden also sicher noch viele weitere Veränderungen im Genre erleben. Das ist keine wirkliche Krise, sondern einfach der natürliche Lauf der Dinge und gut so.