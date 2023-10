„Der Stab ist viel wichtiger als das dumme Kind“ – MMORPG-Spieler zeigen sich von bester Seite

Seine Frage an die Community: Er sehe seinen Cousin im November zu Thanksgiving wieder. Wie könne er dem klarmachen, dass er sich nach 2 Jahren wieder in sein „Point-and-Click“-Kindheitsspiel einloggen, die 2-Faktor-Authentifizierung nutzen, sich eine Mitgliedschaft kaufen und ihm den Stab zurückgeben müsse?

Insert

You are going to send email to