Mit Madtale erlebt ihr ein finsteres Märchen-RPG – Das sind die Features

Mit dem Idle-RPG Madtale lernt ihr eure liebsten Märchenfiguren von ihrer düsteren Seite kennen. Um was es in dem Spiel mit der schicken Comic-Grafik geht, erfahrt ihr hier.

Was ist Madtale? Madtale ist ein Idle-RPG für iOS- und Android-Geräte, in denen ihr liebgewonnene Märchenfiguren mit einem düsteren Twist kennenlernt. Zusammen mit finsteren Versionen von Rotkäppchen, Aschenputtel und Schneewittchen bekämpft ihr böse Hexen und eine “Verschmutzung”, welche die Märchenwelt bedroht.

Was ist ein Idle-RPG?

Idle-RPGs sind eine Mischung aus einem Idle-Game und einem Rollenspiel. Idle-Games sind Spiele, die sich quasi von alleine spielen: Sie lassen euch die Aufstellung eures Teams sowie die Ausstattung und die Skills eurer Figuren bestimmen. Die Kämpfe selbst laufen weitgehend automatisch ab.

Die Features von Madtale – Darum solltet ihr es spielen!

Wie komme ich an Madtale? Madtale gibt’s für IOS und Android. Wenn ihr euch jetzt anmeldet, bekommt nicht nur kostenlosen Spielzugang, sondern auch zusätzliche Goodies:

1024 kostenlose Ziehungen, um neue Charaktere und Goodies zu bekommen

Den epischen Charakter “Spiegelkönigin”

Ein Elite-Ausrüstung-Set

Einen besonderen Rahmen für euren Avatar

Diamanten als Spielwährung

Wenn ihr euch vom Start an jeden Tag für eine Woche einloggt, bekommt ihr außerdem noch die epische Partnerin Schneewittchen.

Doch warum sollte man Madtale überhaupt spielen? Die folgenden Features dürften euch überzeugen, einen Sprung in die finstere Märchenwelt zu wagen.

Wunderschöne Comic-Grafik

Das große Feature von Madtale springt euch wortwörtlich als Erstes ins Auge. Denn das Spiel bietet eine zauberhafte Comic-Grafik, die euch berühmte Märchenfiguren, wie Rotkäppchen, Schneewittchen, Aschenputtel oder die böse Königin in vertrauter Form präsentieren. Wer also jemals einen Trickfilm über Märchenfiguren gesehen hat, erkennt die Charaktere sofort wieder.

Allerdings bringt Madtale einen düsteren Twist in jede Figur ein. Beispiele gefällig?

Rotkäppchen ist zwar ein putziges Mädchen, aber sie reitet auf einem grimmigen Wolf, der ihre Gegner zerfetzt.

Aschenputtel hat eine fiese Narbe im Gesicht und hantiert mit einem riesigen Küchenmesser.

Schneewittchens Antlitz ziert ein grausames Lächeln und sie scheint eine Art Nekromantin zu sein.

Der gestiefelte Kater sieht aus wie ein fieser Schurke, der seine Opfer in dunklen Gassen von hinten absticht und ausraubt

Dieser eingängige und herrlich düstere Grafikstil verleiht Madtale einen besonderen Charme und motiviert noch mehr dazu an, alle Figuren in allen Varianten freizuspielen.

Finstere Märchen-Story

Der düstere Stil des Spiels setzt sich in der Story fort. Wie in einem Rollenspiel üblich erkundet ihr die Spielwelt und geht deren Mysterien nach. Denn eine gruselige Seuche, genannt die “Verschmutzung”, greift um sich und korrumpiert die Welt und ihre Bewohner.

Daher müsst ihr die Märchenwelt von dieser Bedrohung befreien und so erkundet ihr die Regionen und trefft auf allerlei Hindernisse. Dabei spielt ihr auch allerlei bekannte Märchen nach, die stets einen düsteren und schwarzhumorigen Twist bieten.

Wenn ihr also darauf steht, mit abgedrehten, finsteren Märchengestalten die guten alten Storys in neuen, düsteren Versionen zu erleben, dann meldet euch noch heute für Madtale an.

Intuitives Gameplay

Wie schon erwähnt, ist Madtale ein Idle-RPG. Ihr müsst in den Kämpfen nicht viel machen und könnt euren Spielfiguren die Arbeit überlassen. Vertraut ihnen, sie wissen, wie sie mit den Gegnern den Boden aufwischen. Allerdings habt ihr dennoch einiges zu tun.

Denn ihr bestimmt, welche anderen Figuren (Partner) neben eurer Hauptfigur antreten und in welcher Formation sie angreifen. Obendrein harmonieren bestimmte Charaktere besonders gut zusammen und bieten so noch mehr Boni, wenn sie gemeinsam antreten.

Außerdem stattet ihr eure Charaktere zwischen den Kämpfen mit Ausrüstung aus und optimiert ihre Werte durch Level-Ups. Nur so stellt ihr sicher, dass ihr das Top-Team an abgedrehten Märchenwesen am Start habt, um eure Gegner zu verdreschen und die Welt vor der Verschmutzung zu retten.

Zur regulären Kampagne kommt noch ein großer Turm voller Beute und Herausforderungen, den ihr in bester Rogue-like-Manier angeht, sowie ein PvP-Modus, in dem ihr euch mit anderen Spielern und deren Teams messt.

Es gibt also viel zu tun im finsteren Märchenwald von Madtale. Holt euch noch heute das Spiel für iOS oder Android und sahnt dicke Einsteiger-Boni ab!