Mischt in Magic: Wildnis von Eldraine die Märchenwelt mit einer irren Lebkuchenfrau auf

Was ist Wildnis von Eldraine? In der neuesten Erweiterung von Magic: The Gathering geht es in eine Welt wie aus einem Märchenbuch. Da darf auch eine böse Hexe nicht fehlen. Die hat einen üblen Fluch über das Land gesprochen und die Märchenwelt zu einem finsteren Ort gemacht. Doch es gibt auch Helden, die der garstigen Hexe entgegentreten. Freut euch also auf die geballte Wucht von Märchenthemen, darunter so abgedrehte Dinge, wie eine aggressive Lebkuchenfrau, die Gegner mit einer Kuchengabel absticht!

Wildnis von Eldraine erscheint am 8. September und ihr könnt diverse Booster-Pakete und auch Commander-Decks erwerben.

Was ist eigentlich Magic: The Gathering? Hier handelt es sich um den Urahn aller Sammelkartenspiele. Ziel des Spiels ist es, mit seinem Deck aus Karten und einer ausgeklügelten Strategie den Gegner zu schlagen. Magic nutzt hierfür ein einfaches Ressourcensystem, mit dem ihr Kreaturen oder magische Effekte heraufbeschwört. In zahlreichen Erweiterungen wird der Kartenfundus stetig erweitert, was immer neue Spielweisen zulässt.

Das sind die Features von Wildnis von Eldraine

Wildnis von Eldraine bringt euch eine Menge neuer Karten und Features. Das ganze Set ist stark von einem düsteren Märchenthema beeinflusst. Das fängt schon bei den Ländern an, die allesamt in einem besonderen Märchenbuch-Stil neu gestaltet wurden. So sind die Ebenen voller dorniger Ranken, während sich im Hintergrund ein Schloss erhebt. Die Berge sind ein Wirrwarr aus Hängebrücken in der Tiefe und der Wald ein finsterer, verworrener Forst.

Einige der Karten haben auch einen besonderen Rand, der ebenfalls an die Illustrationen aus Märchenbüchern erinnert. Wer die frühere Erweiterung Thron von Eldraine noch kennt, dem dürfte das alles bekannt vorkommen.

Dazu kommen noch weitere Verzauberungen, die als besondere “Bezaubernde Märchen” mit neuem Artwork aufwarten. Wer hingegen lieber Anime-Optik wünscht, der kann sich einige dieser Karten auch in einer speziellen Anime-Version holen.

Fortsetzung der Story nach Phyrexia und ein abgedrehtes Setting

Magic ist nicht nur ein Kartenspiel, in dem ihr euch Kreaturen und Magie um die Ohren haut. Das Spiel folgt auch einer Story und einem Meta-Plot zwischen den Erweiterungen. Zuletzt war der Aufstieg der bedrohlichen Mächte von Phyrexia und deren Eroberungsfeldzug das große Thema.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In Wildnis von Eldraine geht es um die weitreichenden Folgen der phyrexianischen Machenschaften. Denn das märchenhafte Reich von Eldraine wurde durch finstere Mächte korrumpiert und verflucht. Jetzt ist es zwar immer noch ein Märchenland, aber mit einem finsteren Twist.

So trefft ihr zwar an allen Ecken auf bekannte Märchen-Elemente, diese sind jedoch anders, als ihr sie womöglich kennt. Hier ein paar Beispiele:

Rotkäppchen: Es gibt ein Mädchen mit einer roten Kappe, die Ruby heißt. Sie geht mit einem Körbchen allein in den Wald, aber sie ist kein armes Opfer, sondern hat eine dicke Armbrust unter ihrem Umhang versteckt. Denn Ruby ist eine erfahrene Waldläuferin und Wolfsjägerin!

Der Rattenfänger: Der berüchtigte Rattenfänger von Hameln ist schon eine düstere Gestalt in unseren Märchen, doch in Magic heißt der Kerl auch noch “Totentanz” und kann seine Gegner unter Scharen von ekligen Ratten-Spielsteinen begraben.

Mutter Gans: Auch diese bekannte Märchenfigur ist hier ein groteskes Monster. Stellt euch einfach eine wütend schnatternde Gänsehydra mit zig Köpfen vor, die alles zerbeißen, was ihr in die Queere kommt.

Der Lebkuchenmann: Diese bekannte Märchenfigur ist hier ein wütendes Lebkuchenmädchen namens “Syr Ginger, the Meal-Ender”. Sie reitet auf einem Lebkuchenross und ist mit einer Gabel bewaffnet. Ihre Strategie besteht darin, immer stärker zu werden, wenn ihr Artefakte (darunter auch Speise-Spielsteine) in den Friedhof verfrachtet. Und wenn alles nix hilft, könnt ihr sie in Verdammnis schicken und all ihre köstliche Stärke als Leben erhalten. Darum heißt es wohl auch Lebkuchen!

Die neue Magic-Erweiterung steckt also voller kreativem Märchen-Charme und ist ideal für alle, die sich für die Story des Spiels interessieren.

Neue Mechaniken

All diese abgedrehten neuen Karten haben auch besondere Fähigkeiten. Darunter sind neben altbekannten Eigenschaften wie “Trampeln”, “Erstschlag” oder “Fliegend” neue, einzigartige Effekte.

Rollenkarten: In Wildnis von Eldraine dreht sich alles um märchenhafte Geschichten und die Figuren in solchen Storys haben immer eine Rolle. Und genau hier kommen Rollenkarten ins Spiel. Das sind besondere Verzauberungen, die einer Kreatur spezielle Eigenschaften geben. Beispielsweise könnt ihr so einen Ritter zu einem “Monsterritter” machen, der dadurch seine Gegner niedertrampeln kann.

Oder die bereits erwähnte Lebkuchenfrau wird eine “Junge Heldin”, die mit jedem Angriff immer besser wird, solange sie drei oder weniger Lebenskraft besitzt. Mit diesen neuen Rollen-Karten könnt ihr eure Kreaturen also gezielt nach der Logik der Märchenwelt upgraden und so eure eigene Story entfalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Feilschen: In vielen Märchen schließen die Figuren mehr oder weniger glückliche Geschäfte ab, beispielsweise Hans im Glück, der sein Gold gegen vermeintlich immer weniger wertige Dinge eintauscht. Dieses Element von Märchenerzählungen wird mit der neuen Mechanik “Feilschen” repräsentiert.

Wenn ihr einen Feilschen-Effekt auslöst, könnt ihr ein Artefakt, eine Verzauberung oder einen Spielstein opfern, um einen besonderen Effekt zu erzielen.

Feier: Am Ende jedes Märchens steht ein großes Fest. Daher gibt’s in Wildnis von Eldraine auch einen neuen Effekt, der diese ausgelassenen Feiern unterstützt. Feier belohnt euch, wenn ihr in eurem Zug mindestens zwei permanente Karten, die keine Länder sind, ausgespielt habt. Je mehr mitfeiern, desto besser die Party!

Abenteuer: Manche Karten haben eine persönliche Story, die als separater Effekt gewirkt werden können. Beispielsweise könnt ihr den “Liebestrunkenen Ritter” als Kreatur ausspielen oder seine Geschichte über die “Verlobung mit dem Biest” als Hexerei nutzen.

Ihr seht also, die neue Erweiterung ist voll von kreativen Ideen und mannigfaltigen Möglichkeiten, um uns noch mehr spannende Taktiken und Spielvariationen in das Sammelkartenspiel zu bringen. Bestellt euch also gleich hier eure ersten Startersets und Booster für Wildnis von Eldraine.