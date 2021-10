MeinMMO PC Rage kaufen: Der perfekte Gaming-PC für WQHD

Mit dem MeinMMO PC Rage bei BoostBoxx erhaltet ihr einen Gaming-PC, der auf Radeon 6700 XT und AMD Ryzen setzt. Jetzt mit Far Cry 6 und Resident Evil Village als Gratis-Zugabe.

Wer auf der Suche nach einem neuen Einsteiger-PC ist und mit diesem gerne für die Zukunft abgesichert sein möchte, der sollte sich unseren MeinMMO PC in der Rage-Edition genauer anschauen. Dieser wurde gemeinsam mit unserem Partner BoostBoxx so konzipiert, dass er die AMD Gaming-Plattform für WQHD-Gaming ist. Full-HD gehört damit der Vergangenheit an, mit dem MeinMMO Rage genießt ihr Spiele in 1440p.

Aktuelle Gratis-Spiele zum PC: Solltet ihr euch für einen Kauf des MeinMMO PC Rage entscheiden, erhaltet ihr einen Download-Code für Far Cry 6 und Resident Evil: Village kostenlos dazu. Darüber hinaus erhaltet ihr in Far Cry 6 ein AMD Ryzen T-Shirt und eine AMD Radeon Baseballmütze als Ingame-Belohnung.

WQHD Gaming dank Radeon 6700 XT & AMD Ryzen

Diese Hardware erwartet euch:

CPU: AMD Ryzen 5 3600

CPU-Kühler: Deepcool Gammaxx C40

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6700 XT (Hersteller je nach Verfügbarkeit)

Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max II

RAM: 16 GB DDR4-3200 Kingston FURY Beast

Speicherplatz: 1 TB M.2 NVMe SSD Kingston NV1

Gehäuse: Deepcool Macube 310P, Schwarz mit Glas-Seitenteil

Netzteile: 600 Watt BoostBoxx 80 Plus Gold zertifiziert

Auf den MeinMMO PC Rage gibt es drei Jahre Herstellergarantie und einen deutschlandweiten Abholservice.

Das kann der PC leisten: Wie erwähnt, ist der MeinMMO Rage Gaming-PC auf WQHD ausgelegt. Spiele in dieser hohen Auflösung lassen sich mit 60 FPS und mehr spielen. Zum Beispiel erwarten euch über 60 FPS in Call of Duty: Modern Warfare und Fortnite. Spielt ihr in Full-HD könnt ihr den PC sogar für sehr hohe FPS von über 100 nutzen. Damit seid ihr in Kombination mit dem passenden Monitor auch für sehr schnelle Spiele bestens gewappnet.

Natürlich ist der PC dank der starken Grafikkarte, dem guten Prozessor und dem ausreichenden Arbeitsspeicher nicht nur fürs Spielen geeignet. Auch Anwendungen wie Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro und weitere lassen sich problemlos nutzen. Selbst Multitasking ist für den MeinMMO PC Rage kein Problem.

So viel kostet der MeinMMO PC Rage: Der Preis für den Gaming-PC liegt bei 1.399 Euro. Es fallen keine Versandkosten und keine Kosten für den Zusammenbau an.

Individueller gestalten: Wer möchte, kann die ein oder andere Komponente auch noch anpassen und somit den MeinMMO PC Rage noch leistungsfähiger machen. Der PC an sich verfügt über kein Betriebssystem. Doch für nur 89,90 Euro erhaltet ihr Windows 11 inkl. DVD und 30 Tage Xbox Game Pass Ultimate dazu.

Beim Prozessor könnt ihr beispielsweise für nur 124,90 Euro auf den aktuellen AMD Ryzen 5 5600X aufrüsten. Ihr habt bei allen Komponenten des PCs die Möglichkeit auf der Produktseite einzelne aufzuwerten, wodurch ihr euch den für euch perfekten Rage Gaming-PC zusammenstellen könnt.