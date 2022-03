Der perfekte Gaming-PC für Einsteiger ist jetzt günstiger als Selbstbau

Wer nach einem günstigen und sehr guten Gaming-PC sucht, liegt mit dem MeinMMO Easy mit RTX 3050 und Intel CPU der 12. Generation genau richtig.

Es muss nicht immer die Highend-Maschine für 4K-Gaming sein wie der MeinMMO Boss Gaming-PC. Manchmal genügt für den Einstieg auch etwas weniger Leistung. Zum Beispiel, wenn ihr bisher noch gar keinen PC hattet oder ihr einfach mit Full-HD-Gaming und einer guten Leistungsfähigkeit zufrieden seid. Genau für diesen Fall haben wir mit unserem Partner BoostBoxx den MeinMMO Easy Gaming-PC zusammengestellt.

So gut ist der MeinMMO Easy Gaming-PC: Er bietet starke Full-HD-Leistung und ermöglicht es euch Spiele wie League of Legends, Fortnite, Overwatch und weitere mit hohen FPS zu spielen. In einem grafisch anspruchsvollem Spiel wie Cyberpunk 2077 erreicht der Gaming-PC bei mittleren Details über 70 FPS im Durchschnitt. Das zeigt die ganze Leistungsfähigkeit des MeinMMO Easy.

Das kostet der Gaming-PC: Ihr erhaltet den MeinMMO Easy für nur 1.099 Euro. Derzeit (Stand: 9. März 2022) bekommt ihr ihn als Selbstbauer nicht günstiger. Dabei spart ihr euch mit BoostBoxx das Zusammenbauen. Zudem erhaltet ihr drei Jahre Herstellergarantie kostenlos dazu. Darunter auch ein kostenloser deutschlandweiter Abholservice. Des Weiteren sind drei Lizenzen für die Bullguard Internet Security Software enthalten.

Gaming-PC mit RTX 3050 & Intel Core i5-12400F

Diese Hardware erwartet euch:

Prozessor: Intel Core i5-12400F mit 6x 2,5 GHz

CPU-Kühler: Deepcool Gammaxx C40 V2

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3050 mit 8 GB GDDR6 (Hersteller nach Verfügbarkeit)

Mainboard: Gigabyte H610M S2H

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200 Kingston Fury Beast

Speicherplatz: 500 GB M.2 PCIe SSD Kingston NV1

Gehäuse: BoostBoxx Argo mit RGB Beleuchtung

Netzteil: 500 Watt BoostBoxx Power Boost 80 Plus Bronze zertifiziert

Der MeinMMO Easy Gaming-PC überzeugt allen voran mit dem sehr guten Prozessor von Intel. Ihr erhaltet einen Intel Core i5 der 12. Generation, der bestens für Full-HD-Gaming und Multitasking geeignet ist. Anwendungen wie Photoshop sind ebenfalls kein Problem.

GameStar ordnet die GeForce RTX 3050 Grafikkarte zudem in der Mittelklasse ein. Im Allgemeinen erreicht ihr damit in Full-HD mehr als 80 FPS und in QHD mehr als 50 FPS. Somit genügend Leistung um aktuelle Spiele genießen zu können.