Kaufe jetzt 2 PS5-Spiele & erhalte Horizon Forbidden West geschenkt

Bei MediaMarkt gibt es eine 3-für-2-Aktion und ihr könnt dadurch Top-Spiele für PC, PS5, PS4 und Xbox im Angebot zum Bestpreis kaufen.

Neues Futter für perfekte Gamingabende: Dank des 3-für-2-Angebots von MediaMarkt könnt ihr eure Spielesammlung erweitern und dabei einige brandneue Titel zum absoluten Bestpreis kaufen. Eine mögliche Bundle-Kombination sticht dabei besonders hervor. Wir erklären euch in diesem Artikel worauf ihr beim Angebot achten müsst, wie es funktioniert und was sich am meisten lohnt.

So funktioniert die 3-für-2-Aktion: Legt einfach drei Spiele, die an der Aktion teilnehmen in den Warenkorb. Dort wird anschließend automatisch das günstigste als Rabatt vom Gesamtpreis abgezogen. Zur Teilnahme an der Aktion sind alle Spiele berechtigt, bei denen auf der Produktseite der 3-für-2-Tag zu sehen ist. Zur Aktion zählen Spiele für PC, PS5, PS4 und Xbox. Nintendo Switch-Spiele sind nicht Teil des Angebots.

So lange gilt das Angebot: Ihr könnt bis zum 8. März 2022 von der 3-für-2-Aktion profitieren.

Unser Tipp für die Aktion: Beim 3-für-2-Angebot lohnt es sich Spiele zu kombinieren, die in einem ähnlichen Preissegment liegen. Dadurch erhaltet ihr den besten Rabatt und Preis.

Beachtet zudem, dass ab 59 Euro die Versandkosten entfallen und das digitale Spiele nicht für die Aktion gültig sind. Bei den Vorbestellern sind bisher zudem nur einige für das Angebot berechtigt. Elden Ring gehört aktuell noch nicht dazu.

Horizon Forbidden West & Gran Turismo 7 zum Bestpreis kaufen

Dank der 3-für-2-Aktion könnt ihr bei MediaMarkt ein Bundle zusammenstellen, durch das ihr den Game of the Year 2022-Kandidaten Horizon Forbidden West gratis erhaltet.

Warum sollte ich die PS4-Version von Horizon kaufen? Die PS4-Version beinhaltet ein Gratis-Upgrade auf die PS5-Version. Entsprechend ist es klüger diese zu kaufen und euch nochmal 10 Euro gegenüber der PS5-Variante zu sparen.

Insgesamt kostet euch das Bundle bei MediaMarkt auf diese Art 152,98 Euro. Zudem könnt ihr euch für den MediaMarkt Newsletter anmelden und erhaltet noch einen 10 Euro Gutschein, der den Gesamtpreis auf 142,98 Euro drückt. Entsprechend ist Horizon Forbidden West gratis bei diesem Bundle. Oder wenn ihr anders rechnet, bezahlt ihr nur 47 Euro pro Spiel. Das sind absolute Knallerpreise. Wenn ihr 5 Euro für den ab 18-Versand investiert, könnt ihr Spider-Man zum Beispiel auch durch Ghost of Tsushima Director’s Cut oder Call of Duty Vanguard ersetzen.

Sollten einzelne Spiele ausverkauft sein, könnt ihr bei Saturn schauen, ob sie dort verfügbar sind. Denn auch bei Saturn gibt es eine 3-für-2-Aktion.