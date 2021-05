Jetzt vorbestellen: Mass Effect Legendary Edition für PS4 & Xbox One

Eigentlich wird die Edition nur für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Dank Abwärtskompatibilität läuft diese auch auf der PS5 und Xbox Series X|S. Wollt ihr das Spiel pünktlich zum Release in den Händen halten, könnt ihr es jetzt vorbestellen. Der UVP liegt bei 69,99 Euro und die Legendary Edition ist ab 16 Jahren freigegeben.

Wann ist der Release? Am 14. Mai 2021 erscheint die Mass Effect Legendary Edition, die den Klassiker in verbesserter Form auf die modernen Konsolen bringt.

Insert

You are going to send email to