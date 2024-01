YouTuber entwickelt heimlich ein eigenes Spiel, um ein Duell auf Twitch zu gewinnen

Der YouTuber Ludwig Ahgren hat einen irren Aufwand betrieben, um auf Twitch etwas klüger zu wirken, als er ist. Sein Ziel war es, den smarten Twitch-Streamer Northernlion in einem Quiz-Wettkampf zu besiegen. Dafür war ihm jedes Mittel Recht.

Was war sein Ziel?

Der YouTuber Ludwig Ahgren (für seinen legendären Subathon bekannt) wollte den Twitch-Streamern Northernlion in einem Rätsel-Duell schlagen.

Der Kanadier gilt auf Twitch als ein kluger Kopf, der häufig Rätsel-Spiele löst.

Ludwig wollte sich auf unfaire Art einen Vorteil verschaffen und hatte sich dafür einen absurd komplizierten Plan ausgedacht, um raffiniert zu cheaten.

Diesen Aufwand betrieb Ludwig: Ludwig ließ einen seiner Angestellten ein eigenes Online-Quiz programmieren: „Dop*ple“. Bei dem Spiel sahen Spieler ein digitales Medium und mussten raten, in welchem Jahr und in welchem Monat das Medium erschienen war.

Dann sorgte er dafür, dass einige Twitch-Streamer, von denen er wusste, dass Northernlion sie sieht, dieses Spiel in ihren Streams spielen. Auch Ludwig selbst spielte es, aber nicht bei sich im YouTube-Livestream, sondern bei seiner guten Freundin Fuslie.

Und tatsächlich: Northernlion biss an und zockte Dop*ple, ohne zu ahnen, dass Ludwig dahinter steckte.

Schließlich forderte Ludwig den Gegner Northernlion zu einem umfassenden Quizduell heraus, wobei er sein eigenes Spiel „Dop*ple“ als eines der Games vorschlug, in denen man sich duellieren würde.

Wie lief der Plan? Na ja, dieser übertriebene Aufwand ein eigenes Spiel zu entwickeln, über das er die volle Kontrolle hatte, zahlte sich für Ludwig nur bedingt aus. Denn letztlich wollte Ludwig auch nicht so schlimm betrügen, sondern sorgte lediglich dafür, dass er bei „Dop*ple“ einen leichten Vorteil erhielt, weil das Thema des Spiels an dem Tag, Frankreich, ihm besonders lag.

Ludwigs Mutter ist Französin, textet ihn ständig über Frankreich zu und daher dachte er, hier über ein umfassendes Wissen zu verfügen, das Northernlion fehlte.

Ludwig konnte also tatsächlich mit knappem Vorsprung die Partie Dop*ple gegen Northernlion gewinnen. Aber das war nur ein Spiel von insgesamt 14, in denen man sich maß. Und am Ende siegte der Quiz-Experte doch mit 8-6.

Das Fazit von Ludwig: Statt so viel Zeit ins Cheaten zu stecken, hätte er lieber die Länder von Mittelamerika lernen soll. Dann hätte er gewonnen.

Wie wird das kommentiert? Die Leute fanden es an sich toll, dass ein so großer YouTuber wie Ludwig den eher kleinen Streamer Northernlion so ins Rampenlicht rückt.

An Ludwig und seine „genial-bösen Meisterpläne“ hat man sich irgendwie schon gewöhnt. Ein Nutzer sagt: „Ludwig hat tatsächlich ein Trivia Game erstellt, um im Stream smarter auszusehen als er ist. Der Mann ist wirklich irre.“

