Lost Ark verspricht endlich die neue Roadmap – Verrät jetzt schon, was drin stecken wird

Nach der Veröffentlichung einer falschen Roadmap und einem Update, das für viel Ärger sorgte, spricht Lost Ark nun noch einmal die größten Probleme an. In einem Blog Post gehen die Entwickler darauf ein, was alles behoben werden soll, wie das aussieht und was die neue Roadmap bringen soll.

Was steckt in der Roadmap? In einem neuen Blogpost versprechen die Entwickler, in der Roadmap für April und Mai neue Klassen, Raids und Kontinente für Lost Ark vorzustellen.

Die Information ist für Fans deswegen so wichtig, weil es zuvor schon eine Roadmap gab, die jedoch falsche Informationen enthielt. Damals wurde eine falsche Version veröffentlicht und seitdem warten die Spieler auf neue Info.

Wann kommt die Roadmap? Noch gibt es kein Datum für den Release, man arbeite aber an der „Finalisierung“. Nachdem es bei der letzten Roadmap jedoch viel Kritik gab, weil zu viel Content zu schnell kommen würde, wolle man diesmal „Qualität und Genauigkeit über Schnelligkeit“ stellen.

Der Blogpost behandelt außerdem die größten Probleme, welche die Entwickler aktuell im Spiel ausmachen konnten. Er folgt dem enttäuschenden Update vom 31. März, um einige der Kritikpunkte aus dem Weg zu räumen.

„Vertrauenswürdige“ Accounts gegen Bots

Was ist das Problem mit Bots? Lost Ark leidet seit kurz nach Release im Westen unter einer Bot-Flut. Die Bots farmen wichtige Materialien für die Aufwertung und entwerten sie damit. Ehrliche Spieler beschweren sich, dass es so kaum noch möglich sei, an Gold zu kommen. Sie warnen außerdem, dass neue Spieler sofort wieder aufhören würden.

Lost Ark hat bereits über eine Million Accounts gesperrt und nennt das „nur den ersten Schritt“ im Kampf gegen die Bots. Es gibt sogar ein neues System gegen Bots, welches auf ein eigenes System von Steam setzt, die „vertrauenswürdigen“ Accounts.

Diese teilt die Spieler mehr oder weniger in 2 Kategorien ein. Wer sich in der Steam-Community engagiert oder Geld für Lost Ark ausgegeben hat, bekommt den „vertrauenswürdig“-Status. Accounts ohne diesen Status haben einig Einschränkungen, darunter etwa:

Verbot, Handelsanfragen an andere Spieler zu senden – sie zu empfangen geht aber noch

Geschenke und Nachrichten mit Item-Anhang können nicht mehr versandt werden

Kristalle können nicht gegen Gold eingetauscht werden.

Das System ist allerdings noch nicht ganz ausgereift.

Das unternimmt Lost Ark nun: Die Entwickler haben bemerkt, dass die Anzahl der Bots nach den Änderungen zurückgegangen sei. Allerdings wolle man nun noch weiter beobachten, wie sich die Sache entwickle und an den Maßnahmen feilen.

Dazu wolle man ebenfalls auf das Feedback der Community eingehen und dieses berücksichtigen. Ein großes Problem sei vor allem, dass vor allem Free2Play-Spieler teilweise ebenfalls von den Anti-Bot-Regeln betroffen seien.

Mehr Material, neue Skins und kompetitive Season 1

Das steckt noch im Blog Post: Ein weiteres der angesprochenen Probleme sind die Materialien für die Aufwertung von Items durch das sogenannte „Honing“. Diese werden benötigt, um Items auf eine höhere Stufe zu bringen.

Das System steht schon seit einer Weile in der Kritik, da unter anderem viel Grind erforderlich ist und Aufwertungen fehlschlagen können. Nun sollen jedoch Aktivitäten wie PvP, Grand Prix und der Event Guardian Raid die Spieler mit mehr Materialien versorgen.

Skins sind ebenfalls ein großes Thema in der Community, welches nun noch einmal angesprochen wird. Diese sollen schneller nachgereicht werden, weil im Vergleich zu anderen Regionen der Welt weniger verfügbar sind. Allerdings wolle man auch hier Feedback sammel und müsse erst noch Arbeit in die neuen Klassen stecken.

In der ersten kompetitiven Season der Proving Grounds gibt es eine Änderungen am MMR. Neue Spieler beginnen auf dem Silber-Rang und Veteranen, die schon zuvor gespielt haben, erhalten zum Ausbleich 250 MMR, um ihr Ranking etwas anzuheben. Auch hier setzen die Entwickler aber auf mehr Feedback.

Wie gefallen euch die Änderungen? Worauf freut ihr euch am meisten?