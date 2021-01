Du bist eigentlich ein Einzelgänger, aber in LoL kannst du dich auch dem Team unterordnen. Als Assassine kümmerst du dich vor allem um Solo-Kills und die Backline der Feinde. Überraschungsangriffe und Hinterhalte sind deine Stärke. Am wohlsten fühlst du dich in der Midlane, aber auch auf der Baronlane oder im Jungle kommst du klar.

In welcher Rolle siehst du dich in einem Teamkampf?

Was beschreibt am ehesten deinen Spielstil?

Jede Antwort vergibt je einen Punkt an die 5 unterschiedlichen Rollen. Am Ende werden diese Punkte addiert und ihr erhaltet eure Antwort.

Wie funktioniert das Quiz? Um herauszufinden, welche Rolle am besten zu euch passt, müsst ihr unten in dem Tool 8 Fragen beantworten. Bei dem Quiz hier handelt es sich um ein Personality-Quiz. Das heißt, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.

Worum geht es hier? Am 10. Dezember startete die Beta zu Wild Rift in Europa. Doch gerade für Neueinsteiger ist es schwierig herauszufinden, welche der Positionen man für sich wählen sollte.

In League of Legends: Wild Rift gibt es verschiedene Positionen, die ihr spielen könnt. Doch welche Rolle passt zu dir? Wir haben dazu ein kleines Personality-Quiz erstellt.

