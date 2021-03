Chef eines LoL-Teams bekommt 5.000 $ Strafe, wegen eines üblen Tweets

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wer sich intensiver mit dem E-Sports in LoL auseinandersetzen möchte, findet hier eine interessante Kolumne dazu: Während der E-Sport in Fortnite stirbt, ist LoL weiterhin stark – Was unterscheidet sie?

Sie wollen also zukünftig mehr als 2 Spieler aus anderen Regionen in ihre Teams holen können.

Der Weltmeister erklärt, warum die USA so schlecht in LoL sind

Die Probleme rund um den Nachwuchs der amerikanischen LCS ist weltweit bekannt. So erklärte der koreanische Midlaner und Weltmeister DoinB, dass in den USA vor allem alte Veteranen und Spieler aus dem Ausland dominieren würden.

Anstatt also eigenen Nachwuchs zu fördern, kaufte sich das amerikanische Team starke und ältere Spieler aus dem Ausland. Das ist keine Ausnahme und nimmt stellenweise sogar riesige Summen in Anspruch:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.

Was ist das Problem in Amerika?

Ich habe es nicht persönlich genommen […]. Es gibt, meiner Meinung nach, nicht viel, wofür man sich entschuldigen muss. Ich denke, als Besitzer eines Teams sollte er mehr Gelassenheit zeigen und mich nicht so angreifen, wie er es getan hat, aber es ist in Ordnung.

So twitterte er ironisch: “Wenn ihr ein komplett importiertes Team haben möchtet, warum kauft ihr euch nicht direkt ein Team in der Region?”

