LoL-Team von HandOfBlood schlägt seinen Erzfeind im Derby, doch es ging um mehr als nur den Sieg

Seit ihrer Gründung im November 2021 mischt die Eintracht Spandau die deutsche E-Sport-Szene auf. Jetzt konnte das LoL-Team des beliebten Gaming-Influencers Maximilian „HandOfBlood“ Knabe aka Hänno einen wichtigen Sieg gegen seinen Rivalen erringen – dabei stand jedoch noch etwas ganz anderes auf dem Spiel.

Was steckt hinter dem Derby?

Die Eintracht Spandau (kurz: EINS) stellt sich gerne wie ein Fußballverein dar – inklusive Pressekonferenzen und Public Viewing in der Stammkneipe

Dazu gehört natürlich auch eine erbitterte Rivalität mit einem anderen Verein

Diesen Rivalen hat die EINS in BIG (Berlin International Gaming) gefunden und inszeniert die vermeintliche Feindschaft genüsslich in den sozialen Medien

Da beide Teams aus einer Region stammen, spricht man von einem (Lokal-)Derby, wenn sie gegeneinander antreten – für die Rivalen ein großes Event

Beim ersten Großstadt-Derby hatte die EINS eine schmerzhafte Niederlage kassiert, seit gestern steht es 2:2 im direkten Vergleich zwischen den beiden Teams

Was hinter dem Team von HandOfBlood steckt, zeigen wir euch im Video:

Eintracht bezwingt Rivalen in Nervenkitzel-Derby

Was war das für ein Match? Am 26.07.2022 fand die mittlerweile vierte Auflage des Großstadtderbys zwischen der Eintracht Spandau und ihren Rivalen von Berlin International Gaming statt. Die beiden Teams schenkten sich dabei nichts.

BIG legte einen starken Start hin, holte sich sogar vier Drakes. Doch die Eintracht konnte aufholen, gewann an Momentum und übernahm schließlich das Spiel. So einfach gab man sich bei BIG jedoch nicht geschlagen.

Mehrere Male sah es schon nach einer Niederlage für die Berliner aus, doch die kämpften sich immer wieder zurück ins Spiel. Das Hin und Her sorgte nicht nur den Fans für Nervenkitzel und Herzrasen:

Nervenkitzel im Derby führt zu Herzrasen

Dass die Eintracht das wichtige Derby für sich entscheiden konnte, lag nicht zuletzt an der Leistung ihres AD-Carry Kynetic. Damit steht das Team jetzt auf dem 5. Platz in der Gesamtwertung der Prime League.

Das ist die höchste Liga im deutschsprachigen Raum bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die letzte Spielwoche des aktuellen Sommer-Splits endet in dieser Woche. Danach geht es für die sechs besten Teams in die Playoffs, wo sie um den Einzug in die European Masters kämpfen können.

Das ganze Spiel könnt ihr euch auch auf dem Twitch-Kanal der Eintracht Spandau anschauen. Dort werden die Spiele vom hauseigenen Streamer Broeki stets sehr unterhaltsam und in bester Fanmeilen-Manier kommentiert.



Für die Eintracht ging es um mehr

Das steckte hinter dem Derby: Die Eintracht und BIG inszenieren ihre Rivalität gekonnt auf den sozialen Medien. Da wird Hänno in seiner Rolle als Präsident Knabe vom gegnerischen Vorsitzenden Christian Lenz auch mal durch einen Tisch geworfen oder K.O. geschlagen:

Hänno und Lenz werden handgreiflich

Für den laufenden Sommer-Split haben die beiden sich etwas Besonderes einfallen lassen: Sollte es einem der beiden Teams gelingen, das andere im Verlauf des Splits zweimal ohne Gegensieg zu schlagen, muss der unterlegene Team-Chef beim jeweils anderen vorbeikommen und ihn bekochen.

Für Hänno ging es hier also nicht nur um den Sieg oder den Einzug in die Playoffs und damit die Chance, an den European Master teilnehmen zu können. Broeki drückte es auf dem Twitch-Kanal des Teams so aus: „Es geht um Anstand, es geht um Ehre!“ (via Twitch)

Nach dem Sieg steht es 1:1 zwischen den Teams im Sommer-Split und 2:2 in der Gesamtwertung. Hänno wird also nicht den Kochlöffel schwingen müssen – schade eigentlich, denn den passenden Kessel hätte er bereits gehabt.

Eintracht will BIG eins auswischen

So wollte man die Rivalen treffen: Boerki ging sogar noch einen Schritt weiter und kündigte ein „Hassverbrechen“ gegen die Rivalen von BIG an. Die stehen nämlich in der Tabelle derzeit auf Platz 2 (Stand: 27.07.2022) und hätten damit den Einzug in die European Masters in der Tasche.

Mit jeweils 12 Siegen und 5 Niederlagen teilen sich BIG und das Team SK Gaming Prime jedoch beide den 2. Platz. Bei Gleichstand werden die Team-Namen grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge angegeben – ein Umstand, den sich auch schon Hänno zu Nutzen machte und sein Team einfach umbenannte.

Durch den Sieg hätte SK theoretisch noch die Möglichkeit, BIG auf den 3. Platz zu verdrängen. Dann müssten die Berliner in den Playoffs unter anderem mit der Eintracht um den Einzug in die Masters kämpfen – und genau so wünscht man es sich bei der EINS auch.

Wie geht es jetzt weiter?

Nach ihrem spektakulären Sieg ist die Eintracht ziemlich sicher in den Playoffs dabei. Hänno hatte bereits bei der Gründung des Teams angekündigt, langfristig um die EU-Masters mitspielen zu wollen und verkündete, man wolle die Masters binnen zwei Jahren gewinnen.

Es bleibt also spannend, ob sie sich diesen Traum nun endlich erfüllen können. Die großartige Leistung beim Derby dürfte ihnen aber auf jeden Fall etwas Rückenwind geben.

Während die Eintracht Spandau gerade erst richtig aufdreht, ging in den USA kürzlich eine große Karriere zu Ende: Der Top-Laner Huni musste sich verletzungsbedingt aus dem aktiven Roster zurückziehen und wirbelte sein Team damit ziemlich auf.