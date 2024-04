Logitechs neue 4K-Webcam ist wie ein MMO: Riesiges Potential und ein schwaches Endgame

Fazit & Bewertung

Die MX Brio ist in der Theorie eine wirklich hervorragende Webcam: Mit der richtigen Software ist die Bildqualität sehr gut und auch die Beleuchtungskorrektur mit KI funktioniert richtig gut. Hier sammelt Logitechs MX Brio jede Menge Pluspunkte. Bis hierhin kann ich mir kaum eine bessere Webcam wünschen. Doch ärgerlicherweise braucht ihr auch eine Software, damit euch die Kollegen oder Freunde im Internet auch sehen können.Offiziell ist die MX Brio "Zertified for Teams", doch davon merke ich wirklich nichts. In einem Meeting mit mehreren Personen sinkt die Bildqualität auf 640 x 360 mit knapp 30 FPS, obwohl ich eine 4K-Webcam nutze. In einem Zweier-Meeting ist es immerhin Full-HD drin. Meine deutlich günstiger C920 von Logitech bietet mir die gleiche "Qualität" an.Was hat das mit MMOs zu tun? Viele MMOs haben ein riesiges Potential, weil sie tolle Technik oder geniale Ideen mitbringen. Doch am Ende sind viele enttäuscht, weil sich das in der Praxis alles nicht so super anfühlt oder es einfach am Endgame mangelt. Bei Logitechs MX Brio ist es das gleiche Problem: Die Kamera ist super und bietet das Potential für fantastische Qualität. Probleme mit Teams und Co machen der Technik aber einen Strich durch die Rechnung.Für Business-Nutzer, die Teams und Co verwenden, kann ich die Kamera daher nicht empfehlen. Das liegt aber nicht an der Kamera, sondern an Teams. Empfehlenswert ist die Kamera hingegen, wenn ihr streamt oder mit Aufnahmen arbeiten wollt.