Einer der besten LG OLED TV für Gamer ist jetzt wieder günstig im Angebot

Bei MediaMarkt ist gerade ein LG OLED TV der High-End-Serie C2 mit 55 Zoll im Angebot. Die Serie kommt mit HDMI 2.1 und ist top für PS5.

MediaMarkt hat mit dem Wahnsinns-Schnell-Verkauf (WSV) eine neue Aktion mit vielen Angeboten aus allen Kategorien gestartet. Zum Angebotssortiment gehört auch ein OLED TV von LG, der mit HDMI 2.1 und 120 perfekt für PS5 und Xbox Series X/S geeignet ist.

Das ist das Angebot: Bei MediaMarkt kostet der LG OLED TV im Rahmen des WSV nur 1377€. Die UVP liegt bei 2249 Euro. Für den Versand kommen weitere 29,90 Euro dazu.

Alternativen: MediaMarkt und Saturn haben ihr Angebot Anfang des Jahres zusammengelegt, dort findet ihr also denselben Deal. Auch Amazon bietet den OLED TV aktuell für 1377€ an, hier ist sogar der Versand gratis.

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Beim LG OLED TV der C2-Serie stimmt nicht nur die Bildqualität, auch die Ausstattung kann sich absolut sehen lassen. Mit 120 Hz und gleich 4 HDMI 2.1-Anschlüssen ist der Fernseher nämlich auch perfekt für Gaming-Abenteuer mit PS5 oder Xbox Series X/S geeignet. Die bekannte Seite rtings.com hat den TV ausführlich getestet und kommt im Bereich “Gaming” zu folgendem Fazit:

Der LG C2 ist ein fantastischer Fernseher für Spiele. Er hat eine extrem schnelle Reaktionszeit, so dass hinter sich schnell bewegenden Objekten fast keine Unschärfe zu erkennen ist. Außerdem hat er eine geringe Eingabeverzögerung für ein reaktionsschnelles Spielerlebnis und unterstützt alle drei Formate mit variabler Bildwiederholrate. Er ist vollständig kompatibel mit allem, was die PS5 und die Xbox Series X bieten, einschließlich 4k @ 120Hz Gaming. Alle vier HDMI-Anschlüsse unterstützen die volle Bandbreite von HDMI 2.1, was ideal ist, wenn Sie beide Konsolen haben oder auch einen PC anschließen möchten.