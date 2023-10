Gigantischer Rabatt für gigantischen Fernseher: 77 Zoll LG 4K TV jetzt 2000€ günstiger bei MediaMarkt

Schnäppchenjäger aufgepasst: Der LG OLED TV mit 77 Zoll Bildschirmdiagonale ist bei MediaMarkt mit riesigem Rabatt erhältlich.

Wenn ihr euch ein ultimatives Heimkino-Erlebnis wünscht, habt ihr jetzt die Chance, einen riesigen Fernseher zu einem unschlagbaren Preis zu ergattern. Der LG OLED77B39LA OLED TV, der eine beeindruckende Bildqualität in 4K UHD Auflösung bietet, ist bei MediaMarkt aktuell um 2000€ reduziert. Außerdem könnt ihr mit diesem Fernseher von smarten Funktionen wie webOS 23 mit LG ThinQ profitieren, die das Streaming von Filmen und Serien zum Kinderspiel machen.

Wie ist die Performance des LG OLED TV?

Der LG OLED TV ist ein echter Hingucker in jedem Wohnzimmer. Er besticht durch sein elegantes Design und seinen schmalen Rahmen. Das Highlight ist aber natürlich das OLED-Display, das für ein kontrastreiches und farbenfrohes Bild sorgt. Dank der selbst leuchtenden Pixel kann der Fernseher perfektes Schwarz darstellen und so die Details in dunklen Szenen hervorheben.

Der Fernseher bietet euch ein traumhaftes Erlebnis für Film- und Serienfans. Mit dem Filmmaker Mode könnt ihr die Filme und Serien so ansehen, wie sie vom Regisseur gedacht waren, denn er passt die Bild- und Toneinstellungen automatisch an. Der Netflix Calibrated Mode sorgt für eine optimale Wiedergabe von Netflix-Inhalten. Der Sound des Fernsehers ist ebenfalls toll, denn er wird von einem 2.2-Kanal-Lautsprechersystem mit 40 Watt Leistung geliefert. Er unterstützt Dolby Atmos, das für einen räumlichen Klang sorgt, der euch in die Handlung eintauchen lässt.

Der Fernseher ist auch ideal für Gamer geeignet. Er verfügt über einen HDMI 2.1 Anschluss, der eine hohe Bandbreite bietet und Features wie Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und Enhanced Audio Return Channel (eARC) unterstützt. Diese Features ermöglichen es euch, die Spiele in 4K und 120Hz wiederzugeben, was für eine flüssige und scharfe Darstellung sorgt. Mit dem Game Optimizer könnt ihr die Spieleinstellungen automatisch anpassen und verschiedene Spielmodi auswählen.

