Das sind die besten LEGO-Technic Sets, die ihr jetzt extrem günstig bekommt

Saturn hat etwas feines für LEGO Technic Fans: Holt euch Baufahrzeuge, Mars Rover und viele mehr mit riesigen Rabatten.

Wenn ihr LEGO Technic Fans seid oder Leute kennt die es sind und akuten Geschenk-Bedarf haben: ab zu Saturn! Dort gibt es richtig gute Sets wie den Mars Rover “Perseverance”, aber auch Bausätze zu schwerem John Deere Gerät gerade zu fantastischen Preisen!

Diese Sets sind im Angebot

Aktuell sind einige spannenden Technic-Sets deutlich reduziert, wir haben euch ein paar Highlights rausgesucht, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet:

LEGO Technic 42136 John Deere 9620R 4WD Tractor Bausatz

Die allererste LEGO-Kooperation mit John Deere. Hier bekommt ihr ein super Set für den Preis von gerade mal 20,99€. Ideal für schmalere Budgets, denn in diesem kleinen Paket wartet eine Menge Bauspaß und Funktionen, die man von einem Anhänger-Traktor erwartet.

LEGO Technic 42157 John Deere 948L-II Skidder Bausatz

Die zweite John Deere Kooperation mit Lego ist mächtig groß und hat viele Funktionen: Die pneumatische (!) Greifklaue kann in alle 4 Richtungen bewegt werden. Zusätzlich kann der entsprechende fahrbare Untersatz unabhängig vom Fahrerhaus bewegt werden. Auch mit damit: ein ausfahrbares Planierschild, das gleichzeitig als Stütze für den Skidder fungieren kann. Für alle Fans der Forstwirtschaft eigentlich ein Muss.

LEGO Technic 42128 Schwerlast-Abschleppwagen Bausatz

Unter Profis wird dieses Set als eines der besten Technic Sets gehandelt, die es aktuell gibt. Es ist ähnlich groß wie der Skidder und hat sogar ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch hier sind die umfangreichen Pneumatik-Funktionen das Highlight: Er hat einen schwenkbaren und verlängerbaren Pneumatik-Kranarm, mit genug Pneumatik-Power, um größere Fahrzeuge abzuschleppen. Dazu kommt eine einfahrbare Achse, seitliche Außenleger für mehr Stabilität und ein hinterer Außenleger für weitere Abschlepp-Möglichkeiten. Insgesamt bekommt ihr hier ein Set, das auf nahezu alle möglichen Arten und Weisen ein Fahrzeug abschleppen kann und sehr viel Spielspaß bietet.

LEGO Technic 42144 Umschlagbagger Bausatz

Bei diesem Set ist genau das an Funktionalität drin, was man erwartet: Der Kran kann sich in alle Richtungen um 360 Grad drehen und hat eine pneumatische, auf- und abfahrbare Klaue und Unterleger, mit denen man den Kran aufbocken kann. So viele Funktionen haben Konkurrenz-Kräne in diesem Preissegment nicht!

LEGO Technic 42158 NASA Mars Rover Perseverance Bausatz

Der Mars Rover ist unser besonderes Highlight der Aktion. Ihr könnt damit nicht nur ein relativ originalgetreues Modell des weltbekannten Forschungs-Fahrzeuges nachbauen, die zugehörige App hat es auch in sich. Mit ihr lernt ihr einiges über das echte Vorbild und die Erkundung des Mars. Der Rover kann sogar fahren! Ein echtes Muss für Wissenschafts-affine LEGO-Fans.

