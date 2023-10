4K & 85 Zoll: Smart-TV um 1700€ bei Amazon reduziert

Dieser Smart-TV transportiert euer Wohnzimmer in eine andere Welt. Nutzt jetzt das vortreffliche Angebot auf Amazon aus.

Mit diesem Bildschirm werdet ihr immersiv ins Geschehen hineingezogen. Mit seiner grandiosen Bildpower, dem kräftigen Prozessor und den smarten Funktionen bietet er euch ein erinnerungswürdiges Seherlebnis. Spart jetzt 1700€ und bezahlt nur noch 2799,99€.

Darum lohnt sich dieser Smart-TV

Der Neo QLED-Bildschirm des Fernsehers sorgt für eine grandiose Darstellung von Farben und Kontrasten. Dank der Quantum Dot-Technologie werden die Farben präzise und lebendig wiedergegeben, während die Direct Full Array-Technologie für tiefere Schwarzwerte und eine verbesserte Helligkeit sorgt. Durch die 4K-Auflösung erlebt ihr eure Lieblingsserien wie The Walking Dead oder Game of Thrones auf einem komplett anderen Niveau. Zugleich taucht ihr auch tiefer in Gaming-Abenteuer wie The Witcher 3 oder Starfield hinein.

Durch die Unterstützung von HDR10+ und Dynamic Tone Mapping werden dunkle Szenen detailreich dargestellt, während helle Bereiche nicht überstrahlen. So entsteht ein ausgewogenes Bild mit einem erweiterten Kontrastumfang.

Der Neo Quantum Prozessor optimiert das Bild in Echtzeit und passt es an die jeweiligen Inhalte an. Obendrein sorgt der Prozessor für eine flüssige Darstellung von schnellen Bewegungen und reduziert Bildrauschen.

Mit Dolby Atmos-Unterstützung bietet er ein sagenhaftes Klangerlebnis. Der Sound wird dreidimensional wiedergegeben und erzeugt eine realistische Atmosphäre im Raum. Fühlt euch wie mittendrin und fiebert mit euren Lieblingshelden mit, als wärt ihr Seite an Seite.

Natürlich ermöglicht euch dieser Fernseher den Zugriff auf eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Apps. Mit der integrierten Sprachsteuerung könnt ihr den Fernseher bequem per Stimme bedienen und Inhalte suchen. Zudem bietet der Fernseher eine umfangreiche Konnektivität mit HDMI-, USB- und LAN-Anschlüssen sowie WLAN.

Weitere Angebote und starke Upgrades

Wenn ihr auf der Suche nach einzigartigen technischen Produkten wie Gaming-Hardware oder Zubehör seid, dann ist unsere Deals-Übersichtsseite genau das Richtige für euch! Hier entdeckt ihr fantastische Angebote, Sonderaktionen und sogar einige versteckte Juwelen, die definitiv einen Blick wert sind. Schaut unbedingt vorbei, um euer Setup zu verbessern und dabei auch noch bares Geld zu sparen.