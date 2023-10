QHD-Monitor mit 32 Zoll jetzt über 100€ günstiger auf Amazon

Dieser QHD-Monitor ist gute Wahl zwischen 4K und FHD. Nutzt jetzt das hervorragende Blitzangebot auf Amazon und erlebt neue Abenteuer.

Mit diesem Bildschirm bekommt ihr für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich einiges geboten. Zum einen bietet er euch ein großes 32-Zoll-Display, 165Hz, 1ms und noch viel mehr. QHD ist der optimale Mittelweg zwischen FHD und 4K. Wer also bei den Komponenten etwas sparen möchte, und trotzdem mehr Qualität als FHD möchte, fährt mit dieser Auflösung am besten. Achtet darauf, dass ihr bei diesem Angebot sogar zuzüglich 33% für euren Game-Pass spart. Bezahlt jetzt über 100€ weniger und erhaltet diesen Monitor für nur 227,51€.

Darum solltet ihr euch für diesen QHD-Monitor entscheiden

Das QHD-Display des Monitors mit einer Auflösung von 2560×1440 Pixeln liefert euch eine grandiose Bildqualität. Zusätzlich sorgt HDR10, dass die Farbwiedergabe eure Spiele noch lebendiger aussehen lassen. Erlebt große Abenteuer wie in Assassin’s Creed Valhalla, von dichten Wäldern, wunderschönen Felden bis hin zu schneebedeckten Bergen. Dieses Teil verwandelt jedes Gebiet in ein Kunstbild, das euch lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Reaktionszeit des Monitors beträgt nur 1 ms, was bedeutet, dass Bewegungen auf dem Bildschirm ohne Verzögerung angezeigt werden. Rasante Actionspiele wie Devil May Cry oder Taktik-Shooter wie Rainbow Six Siege gehen leicht von der Hand. Obendrein sorgen FreeSync und G-Sync dafür, dass euer Seherlebnis nicht beeinträchtigt wird.

Ihr erhaltet sogar einen eingebauten Lautsprecher. Natürlich kann die Klangqualität nicht mit richtigen Lautsprechern mithalten, aber es ist eine gute Option, falls ihr Platz und Kosten sparen müsst.

Natürlich verfügt diese Tech über etliche Anschlüsse, darunter HDMI, USB und DisplayPort. Ihr könnt etliche Geräte anschließen. Beachtet aber, dass er kein HDMI 2.1 unterstützt, was in Verbindung mit eurer PlayStation 5 besonders toll wäre.

Nutzt mehr tolle Angebote und Upgrades

Seid ihr auf der Jagd nach außergewöhnlichen technischen Produkten wie Gaming-Hardware oder Zubehör? Dann ist unsere Deals-Übersichtsseite genau das, wonach ihr sucht! Hier findet ihr nicht nur fantastische Angebote und Sonderaktionen, sondern auch einige versteckte Juwelen, die definitiv einen Blick wert sind. Verpasst nicht die Chance, euer Setup zu verbessern und dabei auch noch ordentlich Geld zu sparen.