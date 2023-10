„Ich glaube, ich bin spielsüchtig“ – Deutsche Musikerin berichtet, wie Mobile-Games sie im Griff haben

Viele Menschen zocken am Handy, selbst, wenn sie mit dem klassischen Gaming eigentlich wenig zu tun haben. Auch die deutsche Singer-Songwriterin Lena Meyer-Landruth steht auf Mobile-Games und sagt sogar, sie sei regelrecht süchtig nach ihnen.

Um wen geht es? Lena Meyer-Landrut ist eine deutsche Singer-Songwriterin. 2010 konnte sie mit „Satellite“ einen Sieg für Deutschland beim Eurovision Song Contest ergattern. Neben der Musik gehören jedoch auch Games zu den Hobbys der 32-Jährigen.

In einem Podcast des SWR3 bezeichnete sich die Musikerin als „PlayStation-Girl“, doch neben der Arbeit bleibt für die Konsole wenig Zeit. Statt Uncharted und Assassin’s Creed zockt Lena Meyer-Landrut heutzutage auf dem Handy – und das scheint sich zu einem Problem zu entwickeln.

Inwiefern haben die Handyspiele sie im Griff? Die 32-Jährige berichtete, es falle ihr schwer, Spiele von ihrem Handy zu deinstallieren. Manchmal habe sie dann allerdings „Anfälle“, in denen sie die Games von ihrem Gerät löscht.

Dann würde sie einen „Entzug“ durchmachen, um sie sich dann doch erneut herunterzuladen. Auch Bonuspakete würde sie sich kaufen, so Meyer-Landrut: „Ich bin nicht gefährdet, spielsüchtig zu sein – ich glaube, ich bin spielsüchtig.“

Die Autorin Giulia Becker berichtete im selben Podcast, auch schon ein Spiel „zum Selbstschutz“ habe deinstallieren müssen. „Der Selbstschutz funktioniert bei mir nicht mehr, ich lad’s mir dann wieder runter. Das heißt, ich bin in der Sucht“, erwiderte Meyer-Landrut.

Hier auf MeinMMO liegt unsere Expertise beim Gaming und allem, was dazugehört, wir sind allerdings keine medizinischen Experten.Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Videospielsucht (“Gaming Disorder”) eine anerkannte Krankheit. Anzeichen für eine Störung können ein Kontrollverlust über das Gaming-Verhalten, die Priorisierung von Zocken über andere Aktivitäten sowie das Ignorieren negativer Konsequenzen sein.Wenn ihr bei euch oder bei Menschen in eurem Umfeld eine Sucht befürchtet, könnt ihr euch an eine Suchtberatungsstelle in eurer Nähe oder das Online-Angebot der Caritas wenden.