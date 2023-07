Den Acer Nitro 5 Laptop bekommt ihr nur für extrem kurze Zeit zum bisher niedrigsten Preis, den diese Version des Laptops jemals hatte.

MediaMarkt hat ein Blitz-Angebot für euch, das sich gewaschen hat! Den Acer Nitro 5 mit RTX 3060 bekommt ihr bis Montag, den 3. Juli, 9 Uhr zum bisherigen Bestpreis von gerade mal 1175€! Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis werdet ihr so schnell nicht mehr finden.

Bei diesem Gaming-Laptop lohnt sich jeder einzelne Cent

Leistung hat ihren Preis – aber der muss nicht hoch sein! Die in diesem Laptop verbaute Grafikeinheit, die RTX 3060, ist ein absoluter FullHD-Profi. Laut den Benchmarks von notebookcheck liefert sie auch bei anspruchsvollen AAA-Titeln wie Hogwarts Legacy oder The Last of Us Part 1 Remake hohe FPS Werte. Nutzt ihr den Laptop an einem Monitor mit WQHD-Auflösung müsst ihr zwar ein paar Abstriche machen, bei Titeln die DLSS unterstützen hält sich das aber in Grenzen.

Auch die restliche Hardware kann sich sehen lassen: ein Intel Core i7 und 16 GB RAM sorgen für ordentlich Geschwindigkeit und dank der 512 GB SSD müsst ihr beim Datentransfer nicht lange warten. Auf dem 17,3 Zoll Display lässt es sich dank 144Hz hervorragend zocken, ihr seid also nicht auf einen externen Monitor angewiesen.

Alles in allem ist der Acer Nitro 5 ein solides Mittelklasse-Gerät, das bei dem Preis von 1175€ mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen kann.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte : ‎RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6)

: ‎RTX 3060 Laptop GPU (6 GB GDDR6) Prozessor : Intel Core i7-11800H (bis zu 4,60 GHz)

: Intel Core i7-11800H (bis zu 4,60 GHz) Bildschirm : 17,3 Zoll FullHD (1.920 x 1.080), 1444Hz

: 17,3 Zoll FullHD (1.920 x 1.080), 1444Hz Arbeitsspeicher : 16 GB DDR4 RAM

: 16 GB DDR4 RAM Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Betriebssystem : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Größe/Gewicht: 403 mm x 25 mm x 280 mm; 2,7 kg

