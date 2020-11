Das kostenlose Panzer-MMO World of Tanks könnt ihr jetzt auch auf der Xbox Series X und der PS5 spielen. Und das kommt bei den Fans richtig gut an.

Wie spielt man WoT auf PS5 und Xbox Series X? Wargaming erklärte, dass ihr euch World of Tanks nun kostenlos auf eure PS5 und Xbox Series X herunterladen könnt. Damit ist das „Hobby für Männer“, wie es der Wargaming Chef im Interview nannte, dank Abwärtskompatibilität problemlos auf den Next-Gen-Konsolen spielbar.

Was sind die Unterschiede zur PS4 und Xbox One? World of Tanks hat von Wargming zwar kein extrem umfangreiches Next-Gen-Upgrade erhalten, profitiert aber dennoch von der höheren Leistung der neuen Konsolen. Zu den Verbesserungen gehören:

Kürzere Ladezeiten

4K-Support

60 fps

World of Tanks spielt sich auf PS5 und Xbox Series X flüssiger

Wie sieht das aus? Anhand von ersten Videos, die Spieler von WoT aufgezeichnet haben, könnt ihr sehen, wie gut das MMO auf den neuen Konsolen rüberkommt.

Dieses Video stammt aus der Version von der Xbox Series X:

Es ist gut zu sehen, wie detailreich und scharf die Grafik aufgrund der 4K-Auflösung wirkt. Und dank 60 fps spielen sich die Schlachten flüssig und sanft.

Hier seht ihr, wie sich World of Tanks auf der PS5 spielt:

Was meinen die Spieler zu WoT auf PS5 und Xbox Series X? Allzu viele Stimmen gibt es noch nicht, da die Version offiziell erst seit dem gestrigen 18. November zur Verfügung steht. Dennoch geben wir hier ein paar Stimmen aus der Community wider:

esctab1982 schreibt auf reddit: „Kurz gesagt, im Vergleich zur PS4 Pro ist das WOT-Spielerlebnis auf der PS5 ein Unterschied wie Tag und Nacht!“

4 the fun of it meint auf YouTube zur den 60 fps auf Xbox Series X: „Ich persönlich habe das Gefühl, dass es mir ein besseres Spielerlebnis verschafft, vor allem, da ich mich daran gewöhnt hatte, mit 30 fps auf der Xbox One X zu spielen.“

Jonny Era erklärt: „Man kann sehen, wie flüssig das Spiel in 60 Frames abläuft. Es ist viel flüssiger als auf meiner PS4 Pro.“

World of Tanks kommt aktuell auf den Next-Gen-Konsolen also richtig gut an. Ob auch ein größeres Update kommt, das vielleicht Raytracing-Beleuchtung und weitere grafische Verbesserungen mit sich bringt, ist momentan noch nicht bekannt.

Hattet ihr schon Gelegenheit, euch World of Tanks auf der PS5 oder Xbox Series X anzusehen? Was meint ihr zu den Verbesserungen?

World of Tanks gehört zu den 7 größten Free2Play-MMORPGs, die ihr aktuell auf Steam spielen könnt.