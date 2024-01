Kabelloses Gaming-Headset mit Bluetooth 5.2 ist jetzt massiv bei Amazon reduziert

Zu diesem Preis-Leistung-Verhältnis erhaltet ihr ein großartiges Gaming-Headset. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei Amazon.

Dieses Headset mit 2,4 GHz bietet eine kabellose Verbindung für PC, PS5, PS4, Xbox Series und Switch. Mit Bluetooth 5.2 und einem geräuschunterdrückenden Mikrofon ermöglicht es ein immersives Spielerlebnis. Die Akkulaufzeit von über 40 Stunden sorgt dafür, dass ihr stundenlang spielen oder Teamabsprachen halten könnt. Spart jetzt 20% und bezahlt nur 55,99€ statt 69,99€. Zuzüglich könnt ihr aktuell einen Coupon einlösen, wodurch ihr nochmals 15% spart.

Deswegen lohnt sich dieses Gaming-Headset

Das Headset über einen kabelgebundenen Modus mit einem 3,5-mm-Anschluss, der mit der Xbox Series kompatibel ist. Ansonsten könnt ihr es noch problemlos für andere Plattformen verwenden: PS4, PS5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch

Dank der kabellosen Verbindung bleiben euch lästige Kabel erspart, wodurch ihr eine unglaubliche Bewegungsfreiheit auskosten könnt. Die Bluetooth-Verbindung gewährleistet eine schnelle und stabile Verbindung ohne Verzögerungen.

Das Headset ist speziell für Gamer entwickelt und bietet hochwertigen Sound sowie Komfort für lange Spielsitzungen. Die geringe Latenz und das geräuschunterdrückende Mikrofon sorgen für eine ungestörte und klare Kommunikation.

Ihr könnt euch auf einen 3D-Sound freuen. Es wird sich so anfühlen, als wärt ihr mittendrin. Nutzt jedes Geräusch zu eurem Vorteil, um das Match in Spielen wie Rainbow Six Siege oder Apex Legends herumzureißen. Aber auch Story-Games sind immersiver, wie die atmosphärischen Laute in der Metro-Reihe oder in The Last of Us.

Pro Hohe Akkulaufzeit

Vielseitige Verbindungsmöglichkeiten

Abnehmbares Mikrofon

Schnelle Aufladung Contra Mikrofon könnte hochwertiger sein

Kabellose Verbindung nicht für Xbox

