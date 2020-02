Bis Montag um 8 Uhr laufen bei Saturn.de die „Weekend Deals“, unter anderem mit einer guten Maus von Logitech und einer Tastatur von Roccat für Spieler.

Logitech G Pro Wireless

Das bietet die Maus: Der optische Sensor der bei Bedarf auch mit Kabel betreibbaren Logitech G Pro Wireless verfügt über eine hohe Auflösung von 16.000 dpi, die in 100er-Schritten reduziert werden kann, und eine ebenfalls hohe Abtastrate von 1.000 Hz.

Insgesamt stehen sieben Tasten mit langelebigen Omron-Schaltern nebst 2-Wege-Scrollrad in beidhändig bedienbarer Form zur Verfügung (abnehmbare Seitentasten), die sich per Software anpassen und via Onboard-Speicher auch dauerhaft festhalten lassen.

Ebenfalls mit an Bord ist eine anpassbare RGB-Beleuchtung des Logos, während der im 2,4 GHz-Bereich funkende Empfänger für den Transport auch an der Unterseite verstaut werden kann, wo sich auch die DPI-Taste findet.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Maus wird auf Saturn.de mit 5 von 5 Sternen in drei Rezensionen durchweg positiv bewertet. Gelobt werden vor allem Handhabung, Akkulaufzeit und Verarbeitung.

Mancher Rezensent moniert unterdessen, dass der DPI-Button unter der Maus ist und die Tasten an der rechten Seite etwas kompliziert zu betätigen sind.

Im Test: Unter anderem die Webseite allround-pc.com hat für die Maus eine Kaufempfehlung ausgesprochen und vordergründig den hohen Einführungspreis von 149 Euro UVP moniert.

Die Logitech G Pro Wireless ist momentan in Sachen Qualität und Präzision eine der besten kabellosen Mäuse auf dem Markt. […]

Pro sehr präziser Sensor

geringes Gewicht

hohe Akkulaufzeit

angenehme Form für beide Hände Contra wenige Funktionen

hoher Preis

Ersparnis: Saturn.de bietet die Maus versandkostenfrei für derzeit 79 Euro statt für 104,99 Euro an.

Mittlerweile hat allerdings auch Amazon.de mit dem Angebot gleichgezogen. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten erst ab rund 100 Euro mit Versand gelistet.

ROCCAT Vulcan 121 AIMO

Das bietet die Tastatur: Die ROCCAT Vulcan 121 AIMO setzt auf mechanische „Titan Tactile Silent“-Schalter mit präzisem Auslösen bei leichtem Widerstand, vergleichbar mit Cherrys MX-Brown-Switches.

Weitere Features:

Anti-Ghosting wird bei allen Tasten unterstützt (N-Key-Rollover), wodurch es nicht zu trägen oder ausbleibenden Reaktionen beim Betätigen mehrerer Tasten kommt.

RGB-Einzeltastenbeleuchtung mit konfigurierbaren LED-Lichteffekten in 16,8 Millionen Farben und einstellbarem AIMO-Effekt (unterstützt Synchronisierung über mehrere AIMO-Geräte)

widerstandsfähiges Design mit „staubresistenten“ Schaltern und eloxierter schwarzer Aluminiumoberfläche

sechs programmierbare Makro-Tasten sowie „ROCCAT Easy-Shift[+]“ für Doppelbelegungen und Multimedia-Funktionen

abnehmbare Handballenauflage

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Tastur wird mit 5 von 5 Sternen in zwei Rezensionen auf Saturn.de durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem das Gesamtpaket sowie speziell Verarbeitung und Komfort, während vereinzelt der Preis und die Magnethalterung der Handballenauflage kritisiert wird.

Im Test: Die Spielezeitschrift PC Games hat in seiner Januar-Ausgabe eine Wertung von 10 von 10 Punkten vergeben und die Tastatur durchweg gelobt:

„[…] Eine bessere Tastatur ist uns selten untergekommen. Haptik, Ausstattung, Technik – all das lässt kaum Wünsche offen. Gefertigt ist das Gerät aus Aluminium, die magnetische, abnehmbare Handauflage aus angenehmem Hartplastik. Eigenwillig ist der Look der Tasten, aber er hat uns sehr gefallen […] Die Switches selbst sind eine Eigententwicklung, taktil, aber ohne lickeffekt und laut Aussage des Herstellers mit 30% erhöhter Geschwindigkeit […]“

Pro Verarbeitung / Stabilität / Haptik

Optik / Design

flexible RGB-Beleuchtung

optionale Handballenauflage Contra Preis

Ersparnis: Saturn.de bietet die ROCCAT Vulcan 121 AIMO versandkostenfrei für derzeit 129 Euro statt für 150,99 Euro an. Auch hier hat Amazon.de gleichgezogen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie sonst erst ab rund 153 Euro inklusive Versand gelistet.

Weitere Angebote

